Fans finden Cathy Hummels' "Flirt"-Aktion mit Söder peinlich

Cathy Hummels (37) sorgte während ihres Formats "Cathys Stammtisch" kürzlich für Aufsehen: Die Moderatorin erweckte bei einigen Zuschauern den Eindruck, als würde sie mit Markus Söder (58) flirten. Wie ernst die verspielten Komplimente gegenüber dem Ministerpräsidenten gemeint waren, weiß nur sie selbst – bei ihren Fans kommt ihr Verhalten jedoch nicht gut an. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram äußern sie, dass sie ihren Auftritt als ziemlich unangenehm empfunden haben. "Diese permanenten Anmachversuche waren dermaßen peinlich... da findet man nur schwer die passenden Worte!", betont beispielsweise ein Nutzer, während ein weiterer anmerkt: "Diese Frau kann man doch nicht mehr ernst nehmen."

Während sich ein paar Leser außerdem fragen, ob es Cathy "echt so nötig" hat, gibt es auch einige, die sich unterstützend auf ihre Seite stellen. Sie sehen in ihrem Verhalten kein Flirten, sondern vielmehr die Intention, ihrem Gast gegenüber höflich sein wollen. "Sie hat doch gar nicht geflirtet. Sie war nur nett. Herr Söder verwechselt da scheinbar etwas", macht ein User deutlich. Darüber hinaus erklären einige Promiflash-Follower, dass sie es enttäuschend finden, dass die Freundlichkeit einer Frau automatisch als Anmachversuch ausgelegt wird. "Einer Frau wird so etwas ganz schnell unterstellt. Ein Mann wäre in dieser Situation einfach nur lustig gewesen, aber die Frau flirtet natürlich direkt", zeigt sich ein User empört.

Cathys Aufeinandertreffen mit Markus ereignete sich vor wenigen Tagen. Während ihres Formats servierte die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (36) dem Politiker veganes "Affenkopfsteak" aus Pilzen und versuchte wohl, ihn mit Schmeicheleien und kleinen Gedankenexperimenten für sich zu gewinnen. Der 58-Jährige reagierte jedoch recht reserviert: Er gab ihr ziemlich knappe Antworten und zeigte eine deutliche Abwehrhaltung. Als die ehemalige Kampf der Realitystars-Moderatorin ausdrückte, sie wolle endlich mal wieder "abgeschleppt" werden, antwortete er beispielsweise: "Dafür bin ich nicht zuständig."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2025

Getty Images Markus Söder, Ministerpräsident

