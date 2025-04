Deutlich schmaler: Jelly Roll gewährt Einblick in Tour-Diät

Rapper und Sänger Jelly Roll (40) hat auf Instagram einen Einblick in seine beeindruckende Abnehmreise gegeben. Vor wenigen Jahren brachte der Musiker noch 240 Kilogramm auf die Waage, doch inzwischen hat er mithilfe seines Ernährungstrainers Ian Larios über 64 Kilogramm verloren. Damit ist Jelly Roll nicht nur ein musikalischer Star, sondern auch ein inspirierendes Beispiel, wie man mit Disziplin und einer cleveren Ernährungsstrategie Großes erreichen kann. Besonders bemerkenswert ist dabei sein Ansatz, denn anstatt auf Lieblingsgerichte zu verzichten, setzt er auf kreative, gesunde Alternativen – selbst unterwegs auf Tour.

Gemeinsam mit Ian Larios optimiert er Klassiker wie die berühmte "Waffle House Bowl". Dank der Verwendung von gesünderen Zutaten wie Hühnchenwurst, frisch zubereiteten Hash Browns aus der Heißluftfritteuse und Gemüse entsteht so eine proteinreiche und kalorienbewusste Variante des Kultgerichts. Neben diesem Frühstück darf Jelly Roll sich täglich auf einen Snack freuen – oft eine Mischung aus Bananen und Erdnussbutter-Cookies – sowie ein weiteres, ebenfalls gesundes Abendessen. Ergänzt wird die Ernährungsumstellung durch regelmäßige Bewegung. Ob Basketball, Boxen oder Spaziergänge in den Arenen seiner Tour: Für den 40-Jährigen gehört Fitness jetzt genauso zum Alltag wie die Musik. Mittlerweile hat er sogar seinen ersten Fünf-Kilometer-Lauf erfolgreich absolviert.

Jelly Roll ist in der Musikbranche für seine Authentizität bekannt, und diese spiegelt sich auch in seinem Umgang mit seiner Abnehmgeschichte wider. Er spricht offen darüber, wie schwer die ersten Schritte waren und wie demotivierend es manchmal sein konnte. Doch Unterstützung von außen, sei es von seinem Trainerteam oder seiner Community, habe ihm geholfen, durchzuhalten. Er hat sogar eine virtuelle Laufgruppe ins Leben gerufen, um andere zu motivieren, ebenfalls an ihrer Fitness zu arbeiten. "Ich weiß, wie hart es am Anfang war und wie peinlich es mir war, jedes Mal, wenn ich die Einfahrt hinunterging, nach Luft zu schnappen", erklärte er auf seinem Social-Media-Kanal.

Getty Images Jelly Roll im September 2025

Getty Images Jelly Roll, Rapper

