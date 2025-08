Hot-Sauce-Traum: Brooklyn Beckham beendet Markenrechtsstreit

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat einen Rechtsstreit mit der deutschen Biermarke Beck’s beigelegt. Der älteste Sohn von Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) wollte den Namen "Becks Buns" für Produkte wie Saucen, Kleidung und Küchenmesser schützen lassen – ein Plan, der laut Mirror auf Widerstand bei der Brauerei Becks GmbH & Co. stieß. Nach langwierigen Verhandlungen einigte man sich darauf, dass Brooklyn den Markennamen nutzen darf, solange er die Kategorien "Bier" und "Spirituosen" davon ausschließt. Trotz dieses geschäftlichen Erfolgs bleibt das Verhältnis zu seiner berühmten Familie angespannt.

In letzter Zeit hat sich Brooklyn, der sich durch seine Ehe mit Nicola Peltz (30) zunehmend dem Peltz-Luxus hingibt, auffällig von den Beckhams distanziert. Er hat bedeutende Familienanlässe wie den 50. Geburtstag seines Vaters und dessen Empfang einer königlichen Auszeichnung ignoriert. Stattdessen verbringt er bevorzugt Zeit mit den Peltz' und genießt deren finanzielle Großzügigkeit, wie unter anderem der Urlaub auf einer 85-Millionen-Pfund-Yacht zeigt. Dabei kam es fast zu einer Begegnung mit seinen Eltern, die zur gleichen Zeit auf einem kleineren Boot in derselben Gegend unterwegs waren.

Brooklyn, der sich in den vergangenen Monaten mit seiner Hot-Sauce-Marke einen Namen machen wollte, ist trotz aller Kritik kein Neuling in Streitigkeiten um Markenrechte. Bereits in der Vergangenheit sorgte sein Engagement als Unternehmer für Aufsehen – sowohl positiv als auch negativ. Während seine Familie mit ihrer Strahlkraft oft hinter ihm stand, scheinen die bestehenden Differenzen nun tiefgreifende Folgen zu haben, sogar für die Beziehung zu seinen Geschwistern Romeo Beckham (22) und Cruz Beckham (20). Beide sind ihrem Bruder laut Mirror in den sozialen Medien entfolgt. Ob sich die geschwächten Familienbande in Zukunft wieder festigen, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und Davic Beckham