Maria Shriver lässt Ehe mit Schwarzenegger Revue passieren

Maria Shriver (69) gibt in einem Gespräch mit Oprah Winfrey (71) tiefere Einblicke in ihre Gedankenwelt nach der Scheidung von Arnold Schwarzenegger (77) und ihre Hoffnungen für die Zukunft ihrer Familie. Im "The Oprah Podcast" spricht die Journalistin über die Herausforderungen, die sich aus der Trennung von ihrem Mann nach 25 Ehejahren ergaben. Dabei betont Maria, wie wichtig es ihr gewesen sei, ihren vier Kindern Katherine (35), Christina, Patrick (31) und Christopher auch nach der Scheidung Stabilität zu bieten. "Ich wollte nicht, dass das, was zwischen ihrem Vater und mir passiert ist, ihr Leben zerstört", erklärt sie. Die 69-Jährige fügt hinzu, dass sie sich wünsche, dass ihre Kinder die Ehe als etwas Wertvolles betrachten würden und niemals selbst eine Scheidung durchleben müssen.

Die Ehe mit Arnold endete 2011, nachdem bekannt wurde, dass der Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien mit der Haushälterin Mildred Baena ein Kind – Joseph Baena (27) – gezeugt hatte. Die Scheidung wurde erst zehn Jahre später offiziell abgeschlossen. Über das heutige Verhältnis zu Arnold äußert sich Maria positiv. "Arnold und ich haben jetzt eine großartige Beziehung", sagt sie. Heute würden die beiden gemeinsame Momente als Großeltern teilen, da ihre Tochter Katherine mit ihrem Mann Chris Pratt (45) bereits drei Kinder hat. Auch deswegen betont Maria: "Er ist der Vater meiner Kinder. Wir sind zusammen Großeltern und ich will keinen Hass haben. Ich will keine Wut in meinem Körper auf einen anderen Menschen haben. Ich will das nicht in meinem Leben haben."

Bekannt ist Maria nicht nur als Mitglied der Kennedy-Familie, sondern auch als Autorin und Persönlichkeit, die mehrfach schwere Lebenskrisen durchgestanden hat. In ihrem Buch "I Am Maria" reflektiert sie über ihren Lebensweg und die Kraft, trotz aller Hindernisse weiterhin positiv nach vorne zu schauen. Bereits in einem früheren Interview hatte Maria ihre schwierige Zeit nach der Trennung offengelegt. Neben den Schockmomenten ihrer Ehekrise erlebte sie damals auch den Verlust beider Eltern und einen Umbruch in ihrem beruflichen Leben.

Instagram / katherineschwarzenegger Maria Shriver im August 2024

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

