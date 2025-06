Maria Shriver bleibt bei Sohn Patricks Nacktszenen gelassen

Maria Shriver (69) zeigte sich kürzlich wenig überrascht von der freizügigen Szene ihres Sohnes Patrick Schwarzenegger (31) in der Erfolgsserie "The White Lotus". In einem Interview in der "Jamie Kern Lima Show" erklärte die Journalistin, dass sie die besagten Momente gelassen aufgenommen habe. "Ich habe ihn geboren", betonte sie humorvoll. Für sie sei es keine Überraschung gewesen, ihren Sohn nackt zu sehen, da sie ihn seit seiner Kindheit so kenne. Patrick spielt in der dritten Staffel der Serie die Rolle von Saxon Ratliff, dem ältesten Sohn eines einflussreichen Geschäftsmanns.

Maria lobte zudem die darstellerische Leistung ihres Sohnes und zeigte sich begeistert von seinem schauspielerischen Fortschritt. Sie unterstrich, wie hart Patrick gearbeitet habe, um dahin zu kommen, wo er heute steht. Viele Zuschauer würden nicht erkennen, wie viele Herausforderungen und abgelehnte Rollen hinter solchen Erfolgen stecken. Auch zeigte sie Verständnis dafür, dass andere Familienmitglieder überrascht über die explizite Szene reagierten. Dennoch betonte Maria, dass ihr Blick immer auf das Gesicht ihres Sohnes gerichtet bleibe.

Patrick selbst hatte bereits offen zugegeben, dass er die Serie aufgrund der freizügigen Szenen lieber alleine sehen möchte, anstatt mit seinen berühmten Eltern. Gerade die erste Episode sei bereits eine nervenaufreibende Erfahrung gewesen. Der Schauspieler, der sich mit Rollen in Filmen und Serien einen Namen gemacht hat, scheint sich jedoch zunehmend in seiner Karriere zu etablieren. Mit Unterstützung seiner Familie kann er dabei auf ein starkes Fundament zurückgreifen, das auch in den humorvollen und stolzen Äußerungen seiner Mutter deutlich wird.

Getty Images Patrick Schwarzenegger im Februar 2025

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Maria Shriver, März 2018

