Katherine Schwarzenegger und Mama Maria genießen Strandtag

Familie ist für Katherine Schwarzenegger (34) das Allerwichtigste. Besonders mit ihrer Mama Maria Shriver (68) hat die Autorin eine ganz enge Beziehung. Auf Instagram teilt die Frau von Chris Pratt (45) nun süße Fotos von einem gemeinsamen Strandausflug. Dabei gibt die Promi-Tochter ein strahlend rotes Outfit und einen großen weißen Hut zum Besten. Die Journalistin genießt den Tag in einem blau-weiß gestreiften Kleid, über das sie einen cremefarbenen Cardigan trägt. Ihre Hand hat die Ehefrau von Arnold Schwarzenegger (77) schützend auf den wachsenden Babybauch von Katherine gelegt.

In den Kommentaren wundern sich manche Follower, dass die Powerfrauen beide langärmlige Outfits tragen. Die werdende Mama ist bekannt dafür, die Sonne zu meiden. "Ihr seht aus, als wäre es Winter!", schreibt zum Beispiel ein User unter dem Post. Ein anderer fragt sich, warum sie überhaupt zum Strand gehe, wenn sie Angst vor der Sonne habe. Doch die 34-Jährige wehrt sich gegen die Kritik und scherzt: "Ihr müsst euch keine Sorgen um unsere Vitamin-D-Zufuhr machen. Uns gehts gut."

Die Schwangerschaft von Katherine wurde Ende Juni bekannt. Allerdings bestätigte das Pärchen die Neuigkeit lange Zeit nicht. Doch knapp einen Monat später postete der Guardians of the Galaxy-Darsteller ein Foto von einem Kindergeburtstag im Netz, auf dem ihr Babybauch klar erkennbar war. Fröhlich grinste seine Frau darauf, während sie ihre Körpermitte in Szene setzte. Zu dem süßen Schnappschuss schrieb der stolze Ehemann: "Die beste Partyplanerin der Geschichte."

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Autorin

Anzeige Anzeige

Instagram /prattprattpratt Katherine Schwarzenegger, Frau von Chris Pratt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Outfits von Katherine und Maria? Wunderschön! Ich finde die Looks etwas seltsam für einen Strandausflug. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de