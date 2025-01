Maria Shriver erzieht Kinder zu Respekt und guten Manieren

Maria Shriver (69) hat eine besondere Tradition aus ihrer Kindheit an ihre vier Kinder weitergegeben: Wenn sie einen Raum betritt, stehen ihre Kinder auf, um sie zu begrüßen – als ein Zeichen des Respekts. Diese Regel, die sie in der Erziehung von Katherine (35), Christina (33), Patrick (31) und Christopher (27) konsequent einführte, hat sie von ihrer eigenen Mutter gelernt. "Ich lasse sie aufstehen. Früher habe ich sie dazu gebracht und heute tun sie es von selbst", erzählte Maria im Podcast "Making Space" von Hoda Kotb. Ihr Ziel sei gewesen, dass ihre Kinder nicht etwa abgelenkt auf ihr Handy starren, sondern bewusst im Moment präsent sind, wenn jemand den Raum betritt.

Diese Werte begleiten Maria nicht nur bei der Kindererziehung, sondern auch im Alltag. Neben der Respekt-Regel betonte sie in einem Interview mit People die Wichtigkeit von gemeinsamen Mahlzeiten. Familienzusammenkünfte am Tisch seien eine feste Tradition und ein Weg, sich im hektischen Alltagsleben wieder miteinander zu verbinden. Laut ihrem Sohn Patrick ist dies auch heute noch der Kern ihres Familienlebens. "Es ist schön, alle zusammenzubringen, auch wenn wir neue Menschen in die Familie integrieren, wie meine Verlobte Abby oder Katherines Mann Chris Pratt (45)", erklärte er kürzlich gegenüber US Weekly.

Maria, die nicht nur als Journalistin, sondern auch durch ihre Verbindung zur Kennedy-Familie bekannt ist, hatte stets hohe Ansprüche an sich selbst und ihr Umfeld. Diese disziplinierte Einstellung prägte auch die Erziehung ihrer Kinder, die häufig – wie in der Familie Shriver üblich – dazu ermutigt wurden, ihren eigenen Standpunkt zu politischen oder gesellschaftlichen Themen zu vertreten. Die starke Bindung, die Maria zu ihrer Mutter Eunice hatte, spiegelt sich in ihrer eigenen Beziehung zu ihren Kindern wider. "So eine Erinnerung, so ein Wert bleibt für immer", sagte Maria und zeigte einmal mehr, wie wichtig ihr familiärer Zusammenhalt ist.

Getty Images Maria Shriver mit ihren Kindern Patrick, Christopher, Katherine und Christina, 2017

Getty Images Maria Shriver, Patrick Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

