Maria Shriver (69) ist jetzt bereit für neue Liebesabenteuer

Maria Shriver (69), die im November ihren 70. Geburtstag feiert, hat in den letzten Jahren nichts anbrennen lassen: Die ehemalige Journalistin verbrachte ihre kompletten 60er als Singlelady und genoss die damit einhergehende Freiheit in vollen Zügen, wie sie jetzt im Interview für die Sendung "Today With Jenna & Friends" verrät. "Ich habe es geliebt, Single zu sein – nur andere hatten immer wieder große Probleme damit", erklärt Maria, die erst kürzlich einen Gedichtband über all die Enttäuschungen veröffentlichte, mit denen sie in vergangenen Liebesbeziehungen konfrontiert war. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, sich wieder auf eine neue Partnerschaft einzulassen, antwortete Maria dennoch entschieden: "Ich bin offen für jede Art von Liebeserfahrung."

Maria, die sich 2011 nach 25 Jahren Ehe von Arnold Schwarzenegger (77) trennte, sprach im Interview offen darüber, wie befreiend ihre 60er für sie gewesen seien. Während dieses Jahrzehnts konnte sie sich zum ersten Mal vollständig auf sich selbst konzentrieren – ohne die früheren Belastungen, die mit der Partnerschaft und dem Familienleben einhergingen. Dennoch habe sie immer wieder starken Druck aus ihrem persönlichen Umfeld wahrgenommen, das offenbar befürchtete, die 69-Jährige würde als alleinstehende Frau vereinsamen. Diese Gefahr bestand laut Maria jedoch nie: "Ich glaube fest an die Liebe", erklärte sie vor wenigen Tagen feierlich in der "Jamie Kern Lima Show" und betonte, bereit zu sein, wenn der Richtige vorbeikommt.

Maria und Arnold galten lange Zeit als eines der bekanntesten Paare Hollywoods, bevor die Affäre des gebürtigen Österreichers mit der Haushälterin und sein uneheliches Kind ihre Beziehung ins Wanken brachten. In den Jahren nach der Scheidung zog sich Maria weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und fand Trost in ihren Kindern Katherine (35), Christina (33), Patrick (31) und Christopher (27). Trotz der schmerzhaften Zeit nach der Trennung erklärte sie in ihrem Gedichtband "I Am Maria", dass diese Phase nicht etwa das Ende ihrer Geschichte markierte, sondern ein wichtiger Neuanfang für sie gewesen sei.

Instagram / katherineschwarzenegger Maria Shriver im August 2024

Getty Images Maria Shriver mit Arnold Schwarzenegger, 2006

Getty Images Maria Shriver, Patrick Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt