"Lebende Heilige": Chris Pratt schwärmt von Schwiegermama

Chris Pratt (44) pflegt offenbar ein gutes Verhältnis zu seinen Schwiegereltern! Der Schauspieler ist seit 2019 mit seiner Partnerin Katherine Schwarzenegger (34) verheiratet. Gemeinsam geht das Paar durch dick und dünn – aber auch mit seinen Schwiegereltern kommt der Leinwandheld anscheinend super klar. Das lässt er nun bei einem Auftritt in der Today Show durchblicken. "Oh mein Gott. Ich meine, sie ist wie eine lebende Heilige. Das spüre ich. Und sie ist lustig, zugänglich und brillant. Sie ist so involviert in das Leben ihrer Kinder", schwärmt Chris, als er nach seiner Schwiegermutter Maria Shriver (68) gefragt wird.

Auch mit dem Erziehungsstil der Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (76) ist der Marvel-Star mehr als zufrieden. "Sie hat vier Kinder großgezogen. Sie und Arnold haben vier erstaunliche Kinder großgezogen. Und das ist nicht immer leicht zu bewerkstelligen", erklärt Chris und fügt hinzu: "Man sieht immer wieder Leute in Hollywood oder Leute, die privilegiert sind, und dann ziehen sie irgendwie miese Kinder auf." Deshalb habe er Maria bei der Erziehung um Hilfe gebeten: "Ich wollte sie einfach alles fragen: 'Was hast du getan? Wie hast du sie nicht verwöhnt? Wie hast du sie nicht ruiniert?'" Die Dinge, auf die Maria Wert lege, wie Manieren und Verantwortungsbewusstsein, wolle er unbedingt auch seinen Sprösslingen beibringen.

Doch nicht nur mit der Mama seiner Liebsten versteht sich Chris blendend: Auch Arnold lobt seinen Schwiegersohn immer wieder in den Himmel. Im Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" verriet der "Terminator"-Star kürzlich, wie froh er darüber ist, Chris in seiner Familie zu haben: "Es macht Spaß, mit ihm zu reden. Ich bin wirklich glücklich, dass meine Tochter ihn gefunden hat. Und dass er sie gefunden hat... Sie haben sich gefunden. Denn sie passen wirklich gut zusammen und sie sehen einfach wunderbar aus. Sie sind so verliebt ineinander."

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Shriver, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Chris so öffentlich von Maria schwärmt? Ich finde das total süß! Na ja, ich finde, das hätte er ihr auch privat sagen können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de