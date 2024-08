So süß feiert Katherine Schwarzenegger B-Day ihrer Tochter

Katherine Schwarzenegger (34) freut sich über den vierten Geburtstag ihrer Tochter Lyla! Zu diesem Anlass teilt die Autorin ein Foto auf Instagram, das eine liebevoll dekorierte Wohnzimmerlandschaft zeigt. Zwischen einem Kamin und einem hängenden Fernseher sieht man einen bunten "Happy Birthday"-Schriftzug. Katherine, die aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger ist, schreibt dazu: "Meine kleine Tochter ist vier und ich kann es kaum glauben."

Zusammen mit Schauspieler Chris Pratt (45), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, hat Katherine nicht nur Lyla, sondern auch Töchterchen Eloise (2). Zudem ist sie die Stiefmutter von Chris' elfjährigem Sohn Jack, der aus seiner vorherigen Ehe mit Anna Faris (47) stammt. Ende Juni hatte eine Quelle gegenüber People ausgeplaudert, dass Arnold Schwarzeneggers (77) Tochter und der Schauspieler ein weiteres Kind erwarten sollen. Diese Gerüchte bestätigte der "Jurassic World"-Star schließlich mit dem Teilen eines Babybauch-Fotos seiner Liebsten in den sozialen Medien.

Erst kürzlich feierten Katherine und Chris ihren fünften Hochzeitstag. Im Juni teilte der Filmstar ein berührendes Instagram-Posting zu diesem Anlass: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine Süße! Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spaß, den du in mein Leben gebracht hast." Diese liebevollen Worte begleiteten ein hinreißendes Foto, das das Paar in den frühen Tagen ihrer Beziehung zeigt – schick gekleidet und strahlend vor Glück.

Instagram / katherineschwarzenegger Geburtstagsdekoration von Lyla Maria Schwarzenegger Pratt

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, Hollywoodstars

