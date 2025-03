So hart war Scheidung von Arnold Schwarzenegger für Maria

Maria Shriver (69) gibt in ihrem neuen Buch "I Am Maria" Einblicke in die schwierige Zeit nach ihrer Trennung von Arnold Schwarzenegger (77). Die Journalistin und Mutter von vier Kindern beschreibt darin, wie ihre Ehe 2011 nach 25 Jahren zerbrach, nachdem Arnold ihr seine Affäre mit der Haushälterin Mildred Baena und die Existenz eines gemeinsamen Kindes gebeichtet hatte. "Es brach mein Herz, meinen Geist und alles, was noch von mir übrig war", schreibt Maria über diese Zeit, die zusätzlich vom Tod beider Eltern und dem Verlust ihres Jobs als First Lady von Kalifornien geprägt war. In einem Moment tiefer Verzweiflung habe sie weinend in ihrem Hotelzimmer gesessen und gedacht: "Maria, das muss nicht das Ende für dich sein."

In ihrem Buch erzählt Maria von ihren Bemühungen, mit der Situation klarzukommen. Trotz Besuchen bei Therapeuten, Schamanen und sogar in einem Kloster sei sie lange auf der Suche nach sich selbst geblieben. In einer Szene, die sie mit dem Film "The Sound of Music" vergleicht, habe ihr eine Klosterschwester liebevoll geraten, sich von ihrer Ehe zu lösen und "Maria" zu sein. Besonders stolz zeigt sich Maria über die Stärke ihrer Kinder Katherine (35), Christina (33), Patrick (31) und Christopher (27) in dieser schwierigen Zeit: "Ihre Welt wurde von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt." Schließlich habe sie in der Poesie eine Möglichkeit gefunden, ihren Schmerz zu verarbeiten, und schrieb über ihre Ängste, Verluste und den Druck, den Erwartungen ihres Umfelds gerecht zu werden.

Maria und Arnold, die 1986 geheiratet hatten, haben trotz der Scheidung ihr Verhältnis freundschaftlich gehalten und betonen, wie wichtig es ihnen ist, ihre Kinder gemeinsam gut zu erziehen. Arnold reflektierte später, dass die Affäre sein "größter Fehler" gewesen sei, der Schmerzen in ihrer gesamten Familie verursacht habe. Dabei lobte er Maria für ihre Stärke. Auch ihre Kinder sind inzwischen erfolgreich eigene Wege gegangen: So hat Katherine mit Schauspieler Chris Pratt (45) ihre eigene Familie gegründet und Patrick vor allem in der Schauspielwelt Fuß gefasst.

Getty Images Maria Shriver mit ihren Kindern Patrick, Christopher, Katherine und Christina, 2017

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

