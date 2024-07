Trauriges Geständnis: Lena Mantler wurde sexuell missbraucht

Lena Mantler (22) zeigt sich so ehrlich wie nie zuvor. In ihrem neuen Instagram-Video macht die Social-Media-Bekanntheit ein trauriges Geständnis. "Eine ältere Frau hat mich ausgenutzt. [...] Ich wurde vergewaltigt", berichtet sie von einem schrecklichen Erlebnis. Auch der frühe Erfolg in den sozialen Medien habe nicht nur Gutes mit sich gebracht. Im Netz sei sie immer wieder dazu gedrängt worden, sich zu outen. "Ich war erst 17 und selbst noch dabei, Dinge herauszufinden. Aber wenn alle dir schreiben: 'Du bist lesbisch', fängst du irgendwann an, es zu glauben", erinnert sich die Schwester von Lisa Mantler (22) an diese schwere Zeit.



