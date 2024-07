TikTok-Star Lena Mantler wurde Opfer von sexueller Gewalt!

In einem emotionalen Video auf Instagram spricht Lena Mantler (22) nun über ein schwieriges Thema. Unter Tränen berichtet sie von einem Vorfall, der sie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens begleiten wird: "Eine ältere Frau hat mich ausgenutzt. [...] Ich wurde vergewaltigt. Ich habe das noch nie jemandem erzählt, weil ich mich so geschämt habe. Weil ich für mich hätte einstehen sollen, aber ich konnte es nicht. Ich hätte etwas sagen sollen, habe ich aber nicht." Der Grund, warum sie diese Geschichte nun doch erzähle, sei nicht, dass sie sich Mitleid von jemandem wünsche. Lena wolle vielmehr dafür sensibilisieren, welche Auswirkungen die ständige Diskussion über ihre Sexualität auf ihre Gefühlswelt genommen habe.

Der TikTok-Star wuchs gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lisa (22) und zwei älteren Geschwistern in einer christlichen Familie auf – regelmäßige Kirchenbesuche gehörten zum Alltag. Genau diese wurden für die heute 22-Jährige irgendwann aber zum Albtraum: Bereits als Jugendliche trug sie am liebsten weite Kleidung und einen wenig femininen Look. Ihr großer Bruder sei immer eine Art Vorbild für sie gewesen, zu dem sie aufschaute. Als sie gerade einmal 17 Jahre alt war, habe es mit heftigen Spekulationen über ihre Sexualität begonnen – sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privaten. Im christlichen Umfeld ihrer Kirchengemeinde habe das dazu geführt, dass sich viele von ihr abwandten: "Das war eine sehr harte Zeit für mich, weil viele Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, mir plötzlich ihren Rücken zugekehrt haben.“ Gleichzeitig sei sie von der LGBTQ-Community im Netz immer wieder zu einem Outing gedrängt worden. "Ich war erst 17 und selbst noch dabei, Dinge herauszufinden. Aber wenn alle dir schreiben: 'Du bist lesbisch', fängst du irgendwann an, es zu glauben“, beschreibt Lena ihre damalige Gefühlswelt. Sie wünsche sich, ihr Umfeld hätte einfach gewartet, bis sie selbst bereit gewesen wäre, sich dazu zu äußern.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Influencerin öffentlich auf Kommentare zu ihrem androgynen Style reagiert. So bezog sie bereits vor zwei Jahren in ihrer Instagram-Story Stellung zu diesem Thema: "Ich fühle mich selber einfach wohler in weiteren und lockeren Sachen", gab sie dort zu verstehen und fügte hinzu: "Mit mir identifiziert man nur noch dieses eine Thema und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, dass ich mehr als nur eine Sexualität bin."

Getty Images Lisa und Lena Mantler im Juni 2023 in Köln

Instagram / lena Lena Mantler, TikTok-Star

