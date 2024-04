Vor Berufs-Aus: Lena Mantler musste sich Lisa öfter anpassen

Lena (21) und Lisa Mantler (21) waren das Duo! Seitdem die Zwillinge 2015 dank ihrer Videos auf Musical.ly über Nacht zu Stars wurden, waren sie aus den sozialen Medien nicht mehr wegzudenken. Ihre Inhalte zu zweit begeisterten Tausende von Zuschauern. Im vergangenen Jahr kündigten die Blondinen dann plötzlich ihr Aus an – beruflich gehen sie von nun an getrennte Wege. Lena übernimmt den gemeinsamen Instagram-Account. Doch zu Beginn war die Stuttgarterin nicht sicher, ob das allein überhaupt noch funktionieren könne, wie sie Stefanie Giesinger (27) in ihrem "G Spot"-Podcast berichtet. "Weil ich auch ein bisschen betonen muss, wir haben schon viel so gestaltet, was zu [Lisa] gepasst hat", erklärt Lena.

Scheinbar hatte die Content-Creatorin das Gefühl, sich ihrer Schwester im Laufe der Jahre angepasst zu haben. "Und wir haben viele Jobs gemacht, wo ich nie so wirklich 100 Prozent von mir geben konnte", erzählt sie weiter. Letztendlich sei sie doch dankbar dafür, dass nun ihre Zeit gekommen sei, in der "ich zum ersten Mal auch wirklich Sachen machen kann, die so zu mir passen." Nun, da die anfänglichen Zweifel überwunden sind und Lena auch ohne ihre Schwester an der Seite Erfolge verzeichnet, kann sie stolz und dankbar behaupten: "Anscheinend bin ich doch noch interessant genug allein!"

Während der eine Zwilling seine Fans mit Momenten aus dem Berufsleben als aufsteigendes Model und Influencerin unterhält, teilt der andere Zwilling die schönsten Momente aus seinem neuen Alltag mit Ehemann und Wohnmobil. So teilt Lisa hin und wieder Schnappschüsse und Videos von romantischen Sonnenuntergängen, die sie auf Durchreise durch Australien mit ihrem Jonas erlebt. Im März feierte das Paar ihren einjährigen Hochzeitstag. "Ja zu sagen zu Jonas war die beste Entscheidung überhaupt. Alles Gute zum Jahrestag", schrieb die Wahl-Australierin zu einem Hochzeitsfoto der beiden.

Instagram / lena Lena Mantler, TikTok-Star

lisa Lisa Mantler, Social-Media-Star

