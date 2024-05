Schon in drei Wochen: Lena Mantler zieht nach New York um!

Lena Mantler (21) wagt den großen Schritt und zieht an das andere Ende der Welt: nach New York City! Auf Instagram teilt die Influencerin einen Beitrag, in dem sie ihren Umzug veröffentlicht. Auf mehreren Bildern präsentiert sich die Beauty mit einer blauen Cap, auf der "I love NY" steht. Dabei steht sie auf einem Dach und schaut auf eine belebte Hauptstraße. Während sie sich in Szene setzt, wirkt sie sehr glücklich – die Vorfreude ist offensichtlich groß. "Noch drei Wochen und dann nenne ich das hier mein neues Zuhause", kommentiert Lena unter ihrem Beitrag.

Ihre Fans freuen sich total für die Influencerin. Zahlreiche Kommentare sammeln sich unter ihrem Post. Ein Follower schreibt begeistert: "Juhu, ich freue mich so für dich, Lena!" Andere User bewundern sie auch für ihre Ausstrahlung, wie ein weiterer Fan kommentiert: "Das schönste Lächeln aller Zeiten!" Lena hatte zuvor in ihrer Heimatstadt Stuttgart gelebt, die sie nun in drei Wochen verlassen wird.

Doch wird sie ihre Zwillingsschwester Lisa Mantler (21) vermissen? Die beiden waren immerhin das perfekte Team und machten täglichen Content auf ihrem gemeinsamen Account für ihre Follower! Im vergangenen Jahr teilten sie ihr plötzliches Aus als Influencer im Doppelpack mit – sie werden von nun an beruflich getrennte Wege gehen. Lisa zog bereits mit ihrem Mann nach Australien, die Distanz sind die Schwestern schon gewohnt. Lena übernahm das Profil und hatte anfänglich Befürchtungen, dass die Follower ihren Inhalt nicht verfolgen wollen, wie sie im Podcast "G Spot" offenbarte: "Weil ich auch ein bisschen betonen muss, wir haben schon viel so gestaltet, was zu [Lisa] gepasst hat."

Anzeige Anzeige

Instagram / lena Lena Mantler, TikTok-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Schritt von Lena, nach New York City zu ziehen? Super, das ist eine tolle Entscheidung! Na ja, ich finde das sehr gewagt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de