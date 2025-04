Nach Gewichtsverlust: HealthyMandy möchte wieder zunehmen

HealthyMandy (30) fasste nach der Geburt ihres Sohnes den Entschluss, wieder fitter und schlanker auszusehen, und schaffte es, einige Kilos zu verlieren. Wie die Fitness-Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story preisgibt, ist sie jedoch nicht zufrieden mit ihrer Gewichtsabnahme – denn sie befinde sich mittlerweile zwei Kilo unter ihrem Gewicht vor der Schwangerschaft und fühle sich gar nicht wohl. "Ich freue mich, wenn ich in zwei Wochen wieder mit dem Sport anfangen kann. Ich freue mich, wenn ich wieder etwas zunehme. Ich sage es euch, ich bin richtig schockiert", erzählt sie.

Der 30-Jährigen sei der Gewichtsverlust zunächst selber gar nicht aufgefallen, beim Anziehen eines alten Kleidungsstücks habe sie jedoch etwas bemerkt, das ihr überhaupt nicht gefiel. "Letztens habe ich eine Hose angehabt, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber diese Hose war so krass am Po ausgeleiert, dass ich sie anhatte und dachte: 'Habe ich keinen Arsch mehr?'", gibt Mandy preis und fügt hinzu: "Das hat so gewabbelt und geschwabbelt, dass ich dachte: 'Nein, so kann es nicht weitergehen.'" Nun habe sie sich das Ziel gesetzt, "einiges zu tun" und zu ändern – und wolle ihre Follower bei diesem Prozess mitnehmen.

Die Social-Media-Bekanntheit hält ihre Fans gerne auf dem Laufenden, wenn es darum geht, wieder in ihre gewohnte Form zu kommen. Nachdem sie einige Nachrichten bezüglich ihrer Abnahme erreicht hatten, veröffentlichte sie einen Clip, in dem sie drei Tage lang ihre Mahlzeiten und Snacks festhielt. "Wie habe ich es geschafft, trotz Baby abzunehmen? Diese Frage bekomme ich in letzter Zeit sehr häufig", schrieb Mandy unter ihren Post und führte weiter aus: "Ich bin ehrlich: Ich habe keine bewusste Diät gemacht. Ich esse intuitiv, ohne auf irgendetwas zu verzichten – und das Beste daran: Ich zähle keine Kalorien."

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr Sohn im März 2025

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im Februar 2025

