Franca Lehfeldt und Christian sind erstmals Eltern geworden

Das gemeinsame Glück von Franca Lehfeldt (35) und Christian Lindner (46) hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Die beiden sind Eltern geworden! Wie Bild berichtet, brachte Franca am Sonntag in der Berliner Charité ein gesundes Mädchen zur Welt. Der ehemalige Bundesfinanzminister ließ sogar die FDP-Sitzungen am Montag ausfallen, um bei seiner kleinen Familie zu sein. Für das Paar, das seit Sommer 2018 zusammen ist, erfüllt sich damit ein großer Wunsch – das erste gemeinsame Kind.

Die Schwangerschaft der 35-Jährigen wurde im vergangenen November durch einen Insider bekannt, der sich gegenüber dem Blatt äußerte. Auf der Veranstaltung "WoMen on Top" zeigte Franca dann erstmals voller Stolz ihren wachsenden Babybauch in einem anliegenden Glitzerkleid. Wie sehr sich Christian auf seine Rolle als frischgebackener Vater freut, machte er in einem Interview mit Bunte deutlich: "Wir sind sehr glücklich, dass wir bald zu dritt sind", erklärte er und fügte hinzu: "Allerdings wollen wir die Familie aus der Öffentlichkeit halten, weshalb wir bitten, unsere Privatsphäre zu achten."

Christian und Franca lernten sich bei einem Interview im Rahmen ihrer damaligen journalistischen Tätigkeit bei RTL kennen und schrieben seither eine gemeinsame Liebesgeschichte. Bereits 2021 machte er ihr, stilecht beim Edel-Griechen in Berlin, einen romantischen Heiratsantrag. Im Juli 2022 folgte die Traumhochzeit auf Sylt, zu der zahlreiche prominente Gäste geladen waren – darunter Politiker Olaf Scholz (66). Dass beide den Kinderwunsch früh als Priorität sahen, war kein Geheimnis. Nun hat sich dieser Traum für das Paar erfüllt.

Getty Images Vivien Wulf, Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt, November 2024

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Dezember 2024

