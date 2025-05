Bei Abschied: Christian Lindner macht Franca Liebeserklärung

Vergangenen Freitag verabschiedete sich der scheidende FDP-Vorsitzende Christian Lindner (46) aus dem Bundesparteitag. Wie Bunte berichtet, nutzte er diese Bühne, um sich bei einer besonderen Person in seinem Leben zu bedanken: seiner Ehefrau Franca Lehfeldt (35). "Wenn ich euphorisch war, dann hast du mich gebremst. Und wenn ich deprimiert war – das kam häufiger vor – hast du mich aufgebaut. Du musstest das Leben eines Politikers mitführen, obwohl du mich geheiratet hast und nicht die FDP. Das bedeutet mir alles und das werde ich nie vergessen", macht er ihr den Tränen nahe eine süße Liebeserklärung.

Der Unternehmer wisse, dass er in der Öffentlichkeit mit privaten Einblicken wie diesen sehr zurückhaltend gewesen sei. Nun wolle er aber allen Menschen aus seinem Familien- und Freundeskreis danken, die ihm stets den Rücken freigehalten haben. "Ich habe über Jahrzehnte stets alles für die FDP gegeben und deshalb blieb viel Zeit für die Menschen, die mir etwas bedeuten, nicht übrig. Jedenfalls viel weniger, als ich mir gewünscht hätte. Ich danke euch für die Nachsicht mit mir", betont der ehemalige Finanzminister.

Der Zeitpunkt, sich von nun an mehr seiner Familie zu widmen, könnte passender wohl nicht sein. Anfang April wurde Christian Lindner das erste Mal Vater. Seine Ehefrau Franca brachte die gemeinsame Tochter am 6. April 2025 in der Berliner Charité zur Welt. Für das Paar, das seit Sommer 2018 zusammen ist und sich vier Jahre später auf der Insel Sylt das Jawort gab, erfüllte sich damit ein großer Wunsch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Lindner

Anzeige Anzeige

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner

Anzeige Anzeige

Anzeige