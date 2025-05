Franca Lehfeldt feierte ersten Muttertag mit Champagner

Für Franca Lehfeldt (35) war der vergangene Sonntag ein ganz besonderer Tag: Die Ehefrau von Christian Lindner (46) feierte ihren allerersten Muttertag als frischgebackene Mama. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Nena Brockhaus verbrachte die Moderatorin den Tag entspannt im Garten bei Croissants und Champagner – wie ein privates Foto auf Instagram zeigt. "Happy Muttertag an euch alle! So happy, dass wir ihn heute gemeinsam zelebrieren", postete Nena und verlinkte dabei Franca, die das Bild umgehend repostete.

Am 9. April 2025 hatten Franca und Christian auf Social Media die frohe Nachricht öffentlich gemacht. "Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind", erklärten sie zu einem ersten Foto ihres Nachwuchses. Erst vor wenigen Wochen nahm Franca ihre beruflichen Verpflichtungen wieder auf. Für die Journalistin war der Weg zum Mutterglück nicht immer leicht, wie sie selbst in einem Interview verriet. "Mir geht es sehr gut, alles läuft super. Allerdings, die ersten drei Monate waren weniger schön", gestand sie der Rheinischen Post nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft.

Franca und Nena verbindet eine langjährige, enge Freundschaft, die auch abseits des Rampenlichts gepflegt wird. Nicht selten teilen die beiden Bilder ihrer Freundschaft in den sozialen Netzwerken. Mit ihrem 2023 gemeinsam veröffentlichten Buch "Alte WEISE Männer: Hommage an eine bedrohte Spezies" schafften die beiden Journalistinnen es in die Spiegel-Bestsellerliste.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/stories/nena_brockhaus/?hl=de Croissants und Champagner zum Muttertag für Franca Lehfeldt

Anzeige Anzeige

Getty Images Vivien Wulf, Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt, November 2024

Anzeige Anzeige