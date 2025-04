"Zauberhaft": Franca Lehfeldt meldet sich nach der Geburt

Franca Lehfeldt (35) hat allen Grund zur Freude: Die Journalistin brachte kürzlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Ehemann Christian Lindner (46) auf die Welt. Die vergangenen Tage verbrachte sie daher im Wochenbett, um sich von der Geburt zu erholen und die Zeit mit ihrem Baby zu genießen. Wie die Frau des Ex-Bundesfinanzministers nun in ihrer Instagram-Story offenbart, erreichten sie in dieser Zeit eine Vielzahl an Aufmerksamkeiten, für die sie sich sehr dankbar zeigt. "Eine Woche voller Blumen und Grüßen. So zauberhaft", schwärmt sie und teilt ein Foto, auf dem mehrere Frühlingssträuße in Rosa- und Pinktönen zu sehen sind.

Das Paar bestätigte die Ankunft seines Kindes vor rund einer Woche. Dafür veröffentlichten sie einen niedlichen Schnappschuss auf ihren Social-Media-Accounts, auf dem sie die kleine Hand ihres Babys in ihren eigenen hielten. "Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind", schrieben die Unternehmerin und Christian, bevor sie sich an ihre Fans richteten: "Wir möchten uns von Herzen für die große Anteilnahme und die vielen Glückwünsche bedanken, die uns heute erreicht haben."

Franca lernte den mittlerweile 46-Jährigen während eines Interviews im Rahmen ihrer damaligen journalistischen Tätigkeit bei RTL kennen. Sie machten ihre Beziehung 2018 publik und waren rund vier Jahre später bereit für den nächsten Schritt: Nach einem romantischen Antrag im Jahr zuvor traten sie 2022 vor den Traualtar und feierten eine Traumhochzeit auf Sylt. Im November vergangenen Jahres wurde dann die süße Nachricht über ihren Nachwuchs bekannt, der ihre Liebe diesen Monat krönte.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, Christian Linder und das gemeinsame Baby, April 2025

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Linder im Dezember 2023

