Babypause vorbei: Franca Lehfeldt kehrt zurück in ihren Job

Franca Lehfeldt (35) ist zurück! Die Moderatorin und Ehefrau von Politiker Christian Lindner (46) hat sich nach nur vier Wochen Babypause offiziell aus der Elternzeit zurückgemeldet und nimmt am 5. Mai gleich wieder Fahrt auf: Beim renommierten Online Marketing Rockstars Festival (OMR) in Hamburg wird Franca auf der Bühne stehen und gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert (29) über Social Media, digitale Disruption und neue Kommunikationswege in der Medienbranche diskutieren. Das kündigte sie nun ihren Followern per Instagram-Story an: "Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 5. Mai in Hamburg sehen." Damit meldet sich Franca ungewöhnlich früh nach der Geburt ihres ersten Kindes ins Berufsleben zurück.

Die Rückkehr auf die Bühne war keineswegs eine spontane Entscheidung: Schon während der Schwangerschaft hatte Franca betont, dass sie nicht vorhabe, sich lange aus dem Berufsalltag zurückzuziehen. "Ab wann bist du denn im Mutterschutz? – Gar nicht", stellte sie im Januar via Instagram klar und erklärte, es sei für sie als Selbstständige ein "Segen", flexibel arbeiten zu können. Ein längerer beruflicher Rückzug sei für sie undenkbar gewesen, auch weil sie die ungleiche Behandlung von Müttern und Vätern nach der Geburt moniert: Während Männer automatisch rasch wieder arbeiten würden, hätten angestellte Frauen oft keine Wahl. Für das frischgebackene Elternpaar steht dagegen die geteilte Verantwortung im Vordergrund. "Wir haben uns vorgenommen, wir gehen das beide partnerschaftlich an. 50/50. Jeder leistet seinen Anteil", sagte Christian im WDR-Podcast "0630". Beruflich bleibt Franca voll engagiert und führt ihre 2023 gegründete Agentur "Lehfeldt&" weiter.

Dass Franca und Christian nun Eltern sind, war bereits Anfang April bekannt geworden. Beide zeigten sich damals überglücklich und dankbar, ihr Babyglück erleben zu dürfen. Dennoch achtet das Paar darauf, sein Familienleben größtenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Trotzdem gibt Franca ihren Fans immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag und teilt regelmäßig Gedanken über Rollenbilder, Partnerschaft und Gleichberechtigung auf Social Media.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, Christian Linder und das gemeinsame Baby, April 2025

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Linder im Dezember 2023

