Baby mit Franca: Christian Lindner ist voller Vorfreude

Am Wochenende gab es schöne Neuigkeiten aus der Politik: FDP-Chef Christian Lindner (45) und seine Ehefrau, die Journalistin Franca Lehfeldt (35), erwarten ein Kind. Es ist der erste Nachwuchs für das Ehepaar. Nun äußerte sich der werdende Vater zum ersten Mal seit dem Bekanntwerden der Schwangerschaft. "Wir sind sehr glücklich, dass wir bald zu dritt sind", erklärte Christian gegenüber Bunte und fügte hinzu: "Allerdings wollen wir die Familie aus der Öffentlichkeit halten, weshalb wir bitten, unsere Privatsphäre zu achten."

Ein Insider hatte am Wochenende gegenüber Bild verraten, dass Franca "bereits im sechsten, siebten Monat" sei. Das Baby der Fernsehmoderatorin und des Politikers soll im Frühjahr 2025 das Licht der Welt erblicken. Am Samstag gewährte Franca dann bei der Veranstaltung WoMen on Top in einem engen Glitzerkleid zum ersten Mal einen Blick auf ihren Babybauch.

Christian und Franca machten ihre Beziehung im Juli 2018 publik. Vier Jahre später traten die beiden in der Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt vor den Traualtar. Zu den Hochzeitsgästen zählten auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) und der derzeitige Bundeskanzler Olaf Scholz (66).

Getty Images Vivien Wulf, Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt, November 2024

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner bei Bild100

