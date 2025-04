Franca Lehfeldt und Christian Lindner teilen erstes Babyfoto

Franca Lehfeldt (35) und Christian Lindner (46) haben freudige Nachrichten verkündet: Die Reporterin und der Politiker sind vor wenigen Tagen Eltern geworden. Auf ihren Instagram-Profilen teilen die frischgebackenen Eltern ein erstes Foto ihres Kindes, das die Hände des Paares und die ihres neugeborenen Babys zeigt. "Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind", schreibt Franca zu dem emotionalen Schnappschuss und nutzt die Gelegenheit, um sich zu bedanken: "Wir möchten uns von Herzen für die große Anteilnahme und die vielen Glückwünsche bedanken, die uns heute erreicht haben."

Zahlreiche prominente Freunde und Kollegen sowie Follower gratulieren den stolzen Eltern. "Willkommen in der Mutterschaft", kommentiert Lilly Becker (48) mit drei roten Herz-Emojis. Christians Kollegin Ricarda Lang (31) schließt sich der Dschungelkönigin an und schreibt: "Wie schön. Alles Gute euch!" Auch die Fans der kleinen Familie halten sich mit Glückwunschbekundungen nicht zurück. So wünscht ein Social-Media-Nutzer: "Wie schön! Glückwunsch von Herzen. Eine wunderschöne Kennenlernzeit zu dritt. Dieser erste Zauber ist so magisch und besonders."

Dass Franca und Christian Eltern wurden, macht die Geschichte ihrer Liebe um ein weiteres Kapitel reicher. Die beiden hatten ihre Beziehung 2018 öffentlich gemacht und sich vier Jahre später in einer romantischen Zeremonie auf Sylt das Jawort gegeben. Franca betonte stets, wie wichtig ihr die Unterstützung ihres Mannes sei. Die 35-Jährige lehnte sich während der Schwangerschaft allerdings keineswegs zurück – und lehnte den Mutterschutz selbstbestimmt ab. "Selbstständige Frauen haben im Gegensatz zu angestellten keinen Anspruch auf Mutterschutz und meistens (wenn privat krankenversichert) auch keinen auf Mutterschaftsgeld. Das ist keine Beschwerde, sondern die Faktenlage", klärte sie auf Instagram auf.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, Christian Linder und das gemeinsame Baby, April 2025

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im September 2024

