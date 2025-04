Laura Maria Rypa macht Pietro Lombardi süße Liebeserklärung

Laura Maria Rypa (29) kommt aus dem Schwärmen über ihren Verlobten, Pietro Lombardi (32), gar nicht mehr heraus. Auf Instagram postet die Influencerin Schnappschüsse mit dem Sänger vor einem Spiegel. Darauf sieht man das Paar glücklich und total verliebt. "Danke, dass du immer zu mir stehst, in jeder Zeit, in jeder Lage, mit allem, was du bist. Wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt, aber genau das macht uns aus", schreibt Laura zu den Fotos. "Wir geben nicht auf. Wir halten zusammen. Es gab Momente, in denen ich nicht mehr weiterwusste, mich habe verunsichern lassen, gezweifelt habe. Doch du warst da. Durch dich konnte ich wieder nach vorne blicken, wieder klar sehen."

Die 29-Jährige thematisiert auch die äußeren Einflüsse, die manchmal auf ihre Beziehung einprasseln. "Ich habe gelernt, mich nicht mehr von anderen Menschen unterkriegen zu lassen. Ich habe verstanden, dass Schweigen manchmal mehr sagt als Worte und dass wahre Stärke oft in der Ruhe liegt. Auch wenn es manchmal äußere Einflüsse gibt, Dinge, die verunsichern oder uns herausfordern wollen, weiß ich heute, dass wir damit umgehen können", beendet die Content-Creatorin ihre Liebeserklärung an ihren Verlobten. Pietro habe ihr gezeigt, was Zusammenhalt wirklich bedeute und dass ihre Verbindung stärker sei als alles, was von außen komme.

Ob Laura damit auf ihr schwieriges Verhältnis zu Sarah Engels (32) anspielt? Die Sängerin und Pietro teilen sich zwar die Erziehung ihres gemeinsamen Sohns Alessio (9), doch inhaltlich scheinen sich die Elternteile dabei nicht einig zu sein. Wie sich der Konflikt der Co-Eltern in Zukunft entwickelt, werden die Fans der Familie mit Sicherheit erfahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Alessio, Leano und Amelio, Dezember 2024

Anzeige Anzeige