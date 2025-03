Laura und Pietro Lombardi genießen ersten Urlaub zu viert

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32) genießen eine Auszeit mit ihren beiden Kindern Amelio und Leano (2). Gemeinsam geht es für die vier nach Dubai. Für den DSDS-Star und seine Verlobte ist es das erste Mal, dass sie mit den zwei gemeinsamen Kleinen in den Urlaub fahren, wie Laura auf Instagram verrät. Auf der Plattform teilt sie ein Bild, auf dem sie und ihre drei Männer vor weiten Glasscheiben sitzen und eine atemberaubende Aussicht auf die Dächer Dubais erleben. "Mit Kindern reist man nicht in den Urlaub, man reist ins Abenteuer. Und dieses hier ist unser erstes zu viert. Tut einfach gut", schreibt die Influencerin dazu.

Auch Pietro teilt ein paar Einblicke in den Familientrip in seiner Story. In einem Clip ist ein Kinderspielplatz mit Burgen sowie Rutschen zu sehen und der Musiker kommentiert: "Abendprogramm!" Auf einem weiteren Story-Foto ist wiederum Laura abgebildet, die vor dem Eingang eines Spielhauses für Kinder hockt. "Mama Laura muss jeden Tag mindestens zwei Stunden beim Kochen zuschauen. Heute gab es Sandkuchen und Plastikeier mit Paprika!", beschreibt der Familienvater den Schnappschuss.

Der erste gemeinsame Urlaub mit den Kleinkindern bringt aber nicht nur schöne Momente mit sich, sondern auch ein paar Herausforderungen: "Ehrlicherweise hat es uns ein bisschen erwischt. Bei mir ist die Nase zu, Laura hat extreme Halsschmerzen und die Nase ist auch zu." Pietro erklärt sich das Ganze mit dem warmen Wetter und den Klimaanlagen in den Gebäuden. "Das ist natürlich eine Umstellung für den Körper", überlegt er. Dennoch ist er hoffnungsvoll, dass es beiden bald besser geht und freut sich: "Wir genießen es. Es ist crazy, die zwei Rabauken halten uns ganz schön auf Trab. Aber es gibt nichts Schöneres und wir genießen die Zeit extrem hier."

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, März 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

