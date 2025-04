Schauspieler Zachary Levi ist zum ersten Mal Vater geworden

Zachary Levi und seine Partnerin Maggie Keating teilen ihr Glück: Am 2. April hat ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt. Ihren kleinen Sohn, der den Namen Henson Ezra Levi Pugh trägt, stellten die stolzen Eltern jetzt auf Instagram vor. Auf einem liebevollen Foto hält der Schauspieler die Hand seines Kindes, während Maggie dessen Kopf streichelt. Der Neugeborene trägt einen Strampler mit der Aufschrift "Das Beste, was 2025 passiert ist". Die beiden bedanken sich in der Bildunterschrift für die Unterstützung und Gebete ihrer Fans: "Wir können es kaum erwarten, dass ihr unseren kleinen Mann kennenlernt!"

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte der 44-Jährige die Schwangerschaft mit einem Ultraschallbild öffentlich gemacht und ausführlich über seine Freude gesprochen. Für ihn sei der Wunsch, Vater zu werden, eine Konstante in seinem Leben gewesen, wie er damals schrieb. "Ich wollte Vater werden, seit ich ein Kind war. Dieses Verlangen hat mich nie losgelassen", gestand der Schauspieler im Netz. Dass er diesen Traum mit Maggie teilen kann, beschreibt er als besonders erfüllend. Seit der Bekanntgabe teilte das Paar immer wieder Einblicke in die Schwangerschaft – darunter auch emotionale Fotos, auf denen der wachsende Babybauch deutlich zu erkennen war.

Zachary wurde durch Filme wie "Shazam" und die Serie "Chuck" bekannt. Für ihn sei die Vorbereitung auf das Vatersein ein wichtiger Schritt gewesen. Im November 2023 begann er, sich intensiv mit seinem körperlichen und emotionalen Wohlbefinden auseinanderzusetzen, um bereit für diese Lebensphase zu sein. Seine Partnerin Maggie teilt dabei offenbar nicht nur seinen Wunsch nach einem erfüllten Familienleben, sondern auch einen ähnlichen Weg der Selbstfindung. Auf Social Media nennt Zachary sie eine "brillante, ehrliche und geerdete Liebe". Für die beiden markiert die Geburt von Henson Ezra einen Neubeginn, den sie nun als kleine Familie genießen können.

Instagram / zacharylevi Zachary Levis Neugeborenes im April 2025

Instagram / maggiekeating Maggie Keating, Partnerin von Zachary Levi

