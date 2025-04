Trotz Kritik: TikTokerin Lala teilt Urlaubsfoto mit Baby

Die TikTokerin Lalaleluuistcool, besser bekannt als Lala, hat auf Instagram ein zauberhaftes Urlaubsfoto mit ihrem Baby geteilt. Das Bild entstand während eines Aufenthalts in Dänemark und zeigt die Influencerin, wie sie ihr Kind vor der Brust trägt. Beide sind in eine dicke Jacke gehüllt, während Lala strahlend den Kopf ihres kleinen Lieblings hält. Dieser idyllische Familienmoment wurde von ihren Fans begeistert kommentiert, obwohl das öffentliche Teilen von Babyfotos bei Lala in der Vergangenheit auch für Kritik sorgte.

Hintergrund dieser Diskussionen war die Entscheidung von Lala und ihrem Mann Miken, das Gesicht ihres Kindes online zu zeigen. Nach der Geburt ihrer Tochter hatte sich die Content Creatorin zunächst dagegen entschieden, ihr Baby auf Social Media zu präsentieren. Doch später änderte sie ihre Haltung und erklärte in einem Video: "Ich bin einfach eine stolze Mama einer perfekten Tochter." Trotz vieler kritischer Kommentare steht Lala offenbar weiterhin zu ihrer Entscheidung, Fotos mit ihrem Kind zu teilen, und scheint sich davon nicht verunsichern zu lassen.

Lala ist dabei keineswegs die Einzige, deren elterliche Entscheidungen auf Social Media zum Gesprächsthema werden. Auch Louisa (25) und Nader Jindaoui (28) sorgten für Diskussionen, nachdem sie Bilder ihres Sohnes auf Instagram veröffentlicht hatten. Dennoch bleibt Lala ihren Prinzipien treu und wird von einigen ihrer Fans für ihren offenen Umgang mit der Kritik gelobt. Das neue Urlaubsfoto, das sie unbeschwert und glücklich zeigt, scheint eine Botschaft an alle zu sein, sich auf die positiven Momente zu konzentrieren.

Instagram / lalaleluu Lalaleluuistcool und ihr Mann Miken im April 2025

Instagram / lalaleluu TikTokerin Lalaleluuistcool mit ihrer Tochter

