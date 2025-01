TikTokerin Lalaleluuistcool löscht Statement nach Kritik

Lala, auf TikTok als Lalaleluuistcool bekannt, wurde mit heftiger Kritik konfrontiert. Im Dezember des vergangenen Jahres ist die TikTokerin erstmals Mutter geworden. Seit wenigen Wochen zeigt die Neu-Mama ihre kleine Tochter in den sozialen Netzwerken. Darüber waren einige ihrer Follower schwer enttäuscht – sie kritisierten die Entscheidung von ihr und ihrem Mann Miken. Auf die negativen Kommentare reagierte das Paar mit einem Statement auf Instagram. Das Video hat Lala nun wieder gelöscht, da sie auf ihren Accounts nur positive Vibes verbreiten möchte.

Die Social-Media-Bekanntheit teilt seit fünf Jahren Einblicke in ihr privates Leben. Auch während ihrer Schwangerschaft nahm die TikTokerin ihre Fans mit. In ihrem Statement argumentierte Lala, dass ihr Baby nun ein großer Teil ihres Lebens ist. "Ich bin einfach eine stolze Mama einer perfekten Tochter und ich finde es einfach affig, sie für die nächsten 18 Jahre zu verstecken", erklärte die Mama in dem mittlerweile gelöschten Instagram-Video. Als Maßnahme möchte der Social-Media-Star jetzt die User blockieren, von denen sie kritisiert wird.

Dem Paar war bewusst, dass nicht jeder ihre Meinung teilen würde. Die Eltern stellen klar, dass es ihnen nicht um Geld geht, sondern dass sie einfach "die schönen Momente teilen möchten." Das Präsentieren von Kindern im Netz ist ein großes Diskussionsthema. Kürzlich äußerte sich auch Leyla Lahouar (28) zu der Thematik. "Ihr wisst immer noch, dass das ihr Baby ist, dass sie die Mutter ist, und dass die Mutter und auch der Vater zusammen das entscheiden, ob dieses Kind gezeigt wird oder ob es nicht gezeigt wird", argumentierte der Realitystar in seiner Instagram-Story.

Instagram / lalaleluu TikTokerin Lalaleluuistcool und ihr Mann Miken

Instagram / lalaleluu TikTokerin Lalaleluuistcool mit ihrer Tochter

