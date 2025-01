Heftige Kritik: TikTokerin Lala zeigt ihr Baby im Internet

Lalaleluuistcools Social-Media-Follower fieberten zusammen mit ihr der Geburt ihrer Tochter entgegen. Doch nun, da das Baby auf der Welt ist, wird sie mit ziemlich viel Kritik konfrontiert. Obwohl die TikTokerin, die sich im Netz Lala nennt, ihr Kind in den ersten Wochen seines Lebens nicht auf ihren Profilen zeigte, ist das kleine Mädchen derzeit in einigen Beiträgen zu sehen – was vielen ihrer Fans negativ aufstößt. Aufgrund der zahlreichen Fragen zu diesem Wechsel meldeten sich Lala und ihr Mann Miken in einem TikTok-Video zu Wort. "Ich verstehe ja auch einen Teil der Kritik, aber ich finde, da ist es an uns Eltern, mögliche Risiken irgendwie abzuwägen", äußert sich die Social-Media-Persönlichkeit und erklärt die Entscheidung für das Präsentieren ihres Babys: "Ich bin einfach eine stolze Mama einer perfekten Tochter und ich finde es einfach affig, sie für die nächsten 18 Jahre zu verstecken."

Trotz des Statement-Videos lässt ein großer Teil ihrer Follower nicht locker. "Ich finde es so schade, dass das nicht aus der Sicht der Kleinen betrachtet wird. Sie kann überhaupt nicht entscheiden, ob Hunderttausende von Menschen sie aufwachsen sehen können. Sehr schade, Lala", schreibt ein Fan enttäuscht. "Was eine Erklärung… Die haben einfach nichts verstanden", ärgert sich auch eine weitere Person in den Kommentaren. Eine weitere Userin drückt ebenfalls ihre Besorgnis über das Baby aus: "Du sollst sie nicht verstecken, du kannst sie aber beschützen..." Einige wenige Unterstützer verteidigen das Elternpaar gegen die negativen Äußerungen. "Was nehmen sich die Menschen heutzutage raus, darüber zu urteilen? Wo sind wir gelandet? Lebt euer Leben so, wie ihr es wollt", bekräftigt eine Nutzerin Lala und Miken.

Die TikTokerin und ihr Partner sind nicht die einzigen, die sich wegen des öffentlichen Präsentierens ihres Kindes mit negativen Kommentaren auseinandersetzen müssen. Auch Louisa (25) und Nader Jindaoui (28) erhielten nach der Geburt ihres Sohnes im vergangenen Jahr viel Kritik. "Der Junge hat gerade mal das erste Licht gesehen und landet auf Insta", beschwerte sich eine Person unter einem Instagram-Beitrag des Paares. An Nader gerichtet schrieb ein Nutzer außerdem: "Zu euch, am besten zu dir, fällt mir echt nichts mehr ein. Ohne Worte, da kann man nur mit dem Kopf schütteln."

Instagram / lalaleluu TikTokerin Lalaleluuistcool und ihr Mann Miken

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kindern Imani und Nidal, Mai 2024

