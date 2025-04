K-Pop-Star Son Dam-bi begrüßt ihre Tochter auf der Welt

Son Dam-bi (41), die in der K-Pop-Welt als Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, ist nun stolze Mutter einer Tochter. Wie ihre Agentur Blitzway Entertainment mitteilte, kam das kleine Mädchen am 11. April zur Welt. Sowohl der Mutter als auch dem Baby gehe es gut, hieß es in einem offiziellen Statement. Dam-bi und ihre Familie genießen aktuell die ersten gemeinsamen Momente mit ihrem neuen Familienmitglied. Die Agentur bat darum, der Familie "Glückwünsche und Unterstützung" zukommen zu lassen.

Die Reise zur Mutterschaft verlief für die Südkoreanerin, die seit 2022 mit dem ehemaligen Eisschnellläufer Lee Kyou Hyuk verheiratet ist, nicht ohne Herausforderungen. Dam-bi wurde durch eine IVF-Behandlung schwanger, eine Entscheidung, über die sie öffentlich sprach und die viel Unterstützung von ihren Fans erhielt. Schon im Februar feierte das Paar mit einer liebevoll gestalteten Babyparty, deren Eindrücke die Sängerin auf Social Media mit der Welt teilte.

Dam-bi ist in Südkorea seit Jahren eine gefeierte Künstlerin. Mit dem Song "On Saturday Night", der 2009 veröffentlicht wurde, gelang ihr der Durchbruch. Des Weiteren war sie als Schauspielerin für die Serie "Dream" tätig und nahm auch an der Kuppelshow "We Got Married" teil. In dem Format geben sich junge K-Promis das Jawort, ohne sich wirklich zu kennen.

Instagram / xodambi Son Dam-bi, Februar 2025

Instagram / xodambi Son Dam-bi und ihr Mann Lee Kyou-hyuk, Juni 2024

