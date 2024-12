K-Pop-Sängerin Son Dam-bi verrät das Geschlecht ihres Babys

Son Dam-bi (41) verrät ein süßes Detail zu ihrer Schwangerschaft. Die K-Pop-Sängerin ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Babys. Und nun ist auch klar, ob sie einen kleinen Jungen oder ein Mädchen bekommt. Auf ihrem YouTube-Channel "DambXion" enthüllen sie und ihr Mann Lee Kyou-hyuk nun das Geschlecht ihres Nachwuchses. Dazu öffnen die werdenden Eltern in dem Video eine große Box, auf der "Öffne es" steht. Beim Öffnen kommt ihnen ein Ballon entgegen, der mit rosafarbenem Glitzer gefüllt ist – sie bekommen also eine kleine Prinzessin!

Dass sie eine Tochter bekommen, ist offenbar eine große Überraschung – vor allem für die Sängerin. "Es ist ein Mädchen! Ich dachte wirklich, es würde ein Junge werden, aber ich habe mich geirrt", stellt sie lachend fest. Ihr Mann dachte ebenfalls, dass es ein Junge wird – umso größer ist die Freude bei ihm über ein kleines Mädchen, das in seiner Liebsten heranwächst. "Ich bin glücklich und dankbar. Ich bin so begeistert, dass sie meine Tochter wird und ich hoffe, dass sie mir ein wenig ähnelt", erklärt der ehemalige Eisschnellläufer.

Die Nachricht, dass Dam-bi ein Baby erwartet, machte ihre Agentur Ende September bekannt. Weitere Details gab es damals nicht. Doch das holt die Musikerin nun wohl nach. In ihrem Video verrät sie auch, wie weit sie schon ist. "Jetzt bin ich in der 21. Woche und mein Bauch ist schon deutlich zu sehen, sodass es immer mehr auffällt", plaudert Dam-bi zufrieden aus. Im kommenden April soll ihr Baby auf die Welt kommen.

Instagram / xodambi Son Dam-bi und ihr Mann Lee Kyou-hyuk, Juni 2024

Instagram / xodambi Son Dam-bi im September 2024

