K-Pop-Sängerin Son Dam-bi erwartet ihren ersten Nachwuchs

Son Dam-bi (41) lässt tolle Neuigkeiten verkünden: Die K-Pop-Sängerin erwartet ihr erstes Baby! Das macht ihre Agentur Blitzway Studio nun in einer offiziellen Mitteilung bekannt. "Son Dam Bi erwartet ein kostbares Leben", heißt es darin. Demnach kümmere sich das Multitalent aus Südkorea aktuell um die Vorbereitungen auf die Ankunft ihres Nachwuchses – bis zur Geburt dauert es allerdings noch ein wenig. "Sie wird im April 2025 entbinden", verrät ihr Management abschließend.

Weitere Details zu Dam-bis Schwangerschaft sind aktuell noch nicht bekannt. Doch die Sängerin erwartet gemeinsam mit ihrem Mann Lee Kyou-hyuk erstmals ein Baby. Sie und der ehemalige Eisschnellläufer sind bereits seit 2021 ein Paar. Vor zwei Jahren traten sie schließlich vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Im Netz teilt Dam-bi immer wieder niedliche Pärchenfotos mit ihrem Liebsten, ganz zur Freude ihrer Fans – in der K-Pop-Szene ist so was nämlich eher eine Seltenheit.

Dam-bi ist in Südkorea seit vielen Jahren als Sängerin, Schauspielerin und Model tätig. Mit ihrem ersten Album feierte sie direkt große Erfolge – besonders mit ihrem Song "On Saturday Night" wurde sie populär. Zudem wirkte sie in einigen berühmten K-Dramen mit. Ihre bekannteste Rolle spielte sie 2009 in der Serie "Dream". Zudem trat sie im selben Jahr in der Kuppelshow "We Got Married", in der junge K-Promis heiraten, obwohl sie sich gar nicht wirklich kennen – in der Show gab sie dem Schauspieler Marco das Jawort.

Instagram / xodambi Son Dam-bi und ihr Mann Lee Kyou-hyuk, Juni 2024

Instagram / xodambi Son Dam-bi im September 2024

