So schön feierte K-Pop-Star Son Dam-bi ihre Babyparty

Son Dam-bi (41), die als Sängerin und Schauspielerin in der K-Pop-Welt bekannt ist, hat dieses Wochenende eine liebevoll gestaltete Babyshower gefeiert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Lee Kyou-hyuk, dem ehemaligen Eisschnellläufer, und ihren Liebsten zelebrierte sie die baldige Ankunft ihres ersten Kindes. Auf Instagram teilte sie am 28. Februar bezaubernde Eindrücke der Feier. In einem zarten rosa Kleid strahlte Dam-bi vor Freude, während die Location mit bezaubernder, bunter Dekoration für das Event glänzte. Zwischen all den Ballons und Blumen erkennt man außerdem Geschenke und einen großen Kuchen auf den Aufnahmen. Unter dem Spitznamen "Ttobong" feierten Familie und Freunde das ungeborene Mädchen und bereiteten der werdenden Mama einen besonders emotionalen Tag.

Die Feier markiert einen weiteren Meilenstein für Dam-bi, die 2022 Kyou-hyuk geheiratet hatte und nun im April ihr erstes Kind erwartet. In den sozialen Medien äußerte sie sich überglücklich: "Alle Tanten zelebrieren Ttobong! Ich bin so glücklich. Bis bald, Ttobong!" Bekannt ist auch, dass die Sängerin sich besonders sorgfältig auf die Geburt vorbereitet. "Ich werde mich auf die Pflege vor der Geburt konzentrieren und mich darauf freuen, Ttobong mit Liebe aufzuziehen", so Dam-bi in einem emotionalen Statement auf ihrem Account. Freunde, Fans und Kollegen aus der Unterhaltungsbranche überschütten sie zu diesem Anlass weiterhin mit Glückwünschen und lieben Botschaften.

Schon zuvor hatte die Sängerin das Geschlecht ihres Babys auf ihrem YouTube-Kanal verraten. Gemeinsam mit ihrem Mann ließ sie eine Box öffnen, aus der ein rosafarbener Ballon entwich. Die Überraschung war groß, denn beide hatten ursprünglich mit einem Jungen gerechnet. Doch die Freude über ein kleines Mädchen war umso überwältigender. "Ich hoffe, dass sie mir etwas ähnelt", hatte Lee Kyou-hyuk damals gesagt. Für die beiden markiert die Babyparty nun das nächste Kapitel einer aufregenden Zeit voller Vorfreude und Liebe.

Anzeige Anzeige

Instagram / xodambi Son Dam-bi mit ihrem Partner, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / xodambi Son Dam-bi und ihr Partner, Februar 2025

Anzeige Anzeige