K-Pop-Sängerin Son Dam-bi zeigt erstmals ihre kleine Tochter

Son Dam-bi (41) brachte vor wenigen Tagen ihr erstes Kind zur Welt. Nun teilt die "It’s My Life"-Interpretin ihr Glück mit ihren Fans auf Instagram und zeigt erste Fotos des Wonneproppens. Die Bilder zeigen die Sängerin, ihren Mann Lee Kyu-hyeok und das Neugeborene in einem Krankenhaus. Auf einem Selfie strahlen die glücklichen Eltern mit ihrem Baby in die Kamera. Zu den Schnappschüssen schreibt Dam-bi: "Ein Wunder, das mit kleinen Händen und Füßen in unser Leben kam. [...] Du bist unser größtes Glück. Vielen Dank an alle für die Glückwünsche."

Bereits wenige Tage zuvor, am 11. April, hatte Dam-bis Agentur die Geburt offiziell bekannt gegeben. In der Mitteilung von Blitzway Entertainment hieß es, dass die Schauspielerin eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe. Mutter und Kind seien wohlauf und würden sich mit der Familie ausruhen. Die Musikerin und der Eisschnellläufer sind seit 2021 ein Paar und hatten sich ein Jahr später das Jawort gegeben. Ihre Schwangerschaft war durch In-vitro-Fertilisation möglich gemacht worden.

Während der letzten neun Monate ließ Dam-bi ihre Fans immer wieder an ihren Vorbereitungen auf das Baby teilhaben. In einem Video auf YouTube berichtete sie im Dezember von ihrer neuen Fitnessroutine. "Ich habe ernsthaft mit Pilates begonnen. Das ist jetzt etwa ein Monat her. Mein Arzt hat mir auch sehr zum Schwimmen geraten", verriet sie in dem Clip.

Instagram / xodambi Son Dam-bi mit ihrer Tochter, April 2025

Instagram / xodambi Son Dam-bi, K-Pop-Star

