Nach fast zehn Jahren: Oli P. kehrt zu "Rote Rosen" zurück

Oli P. (46) ist zurück – und das in seiner früheren Rolle des Tanzlehrers René Siegel in der beliebten Telenovela Rote Rosen. Der ehemalige GZSZ-Star feiert damit ein fulminantes Comeback auf dem Bildschirm. Bereits 2016 hatte der Schauspieler und Sänger den charmanten Tanzlehrer verkörpert, nun wird er ab April erneut in der Serie zu sehen sein. Auf seinem Instagram-Kanal gibt Oli P. exklusive Einblicke hinter die Kulissen und verrät dort auch, wie sehr ihm diese Rolle ans Herz gewachsen ist. Mit dabei: viel Tanz und pure Leidenschaft für das, was er schon als Kind geliebt hat.

Seine Rückkehr zu "Rote Rosen" ist kein Zufall, denn Oli hat eine ganz besondere Beziehung zur Welt des Tanzens. Schon mit acht Jahren begann er mit dem Turniertanz und wurde später sogar Berliner und Deutscher Jugendmeister. "Tanzen war mein Ein und Alles", erzählt der Sänger und Schauspieler im Interview mit Express. Keine Überraschung also, dass er als René Siegel aufblüht: "Ich wollte immer Tanzlehrer werden." Nach weiteren Engagements bei Serien und auf Theaterbühnen scheint mit seinem erneuten Auftreten bei "Rote Rosen" ein Stück von Olis Tanzleidenschaft auch beruflich wieder zum Leben zu erwachen.

Oli, mit bürgerlichem Namen Oliver Petszokat, hat in seiner Karriere schon viele Facetten gezeigt. Ende der 90er-Jahre war er als Teenie-Star bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt geworden, bevor er mit seiner Coverversion des Hits "Flugzeuge im Bauch" auch musikalisch große Erfolge feierte. Doch trotz Musik- und Moderationsprojekten zog es ihn immer wieder zur Schauspielerei, unter anderem auch ans Theater. Oli ist Vater eines Sohnes und bereit, die Zuschauer erneut mit seiner künstlerischen Vielseitigkeit zu begeistern.

Oli P., Moderator

Oli P. im April 2023

