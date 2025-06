Das sind Hakim-Michael Mezianis Pläne nach "Rote Rosen"-Exit

Nach über 3000 Episoden und 13 Jahren verabschiedet sich Hakim-Michael Meziani (57) aus der beliebten ARD-Telenovela Rote Rosen. Seit 2011 begeisterte der Serienstar in der Rolle des charmanten Ben Berger – nun schlägt er ein neues Kapitel auf. Seinen letzten Auftritt wird er laut Merkur.de am 18. Juni 2025 in Folge 4184 haben. In der Handlung verlässt Ben zusammen mit seiner Partnerin Tina, gespielt von Katja Frenzel, die Stadt Lüneburg, um ein Biker-Café im Wendland zu eröffnen. Letztere verabschiedet sich ebenfalls von der Serie.

Für Hakim war die Zeit bei "Rote Rosen" nicht nur beruflich prägend. "Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle", gestand der Schauspieler auf Instagram. Doch die Schauspielerei tritt für den 57-Jährigen nun in den Hintergrund. Gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Harry Geiseler widmet er sich jetzt einem Herzensprojekt: der Produktion von Bio- und Fairtrade-zertifiziertem Rum in Hamburg. Das Label "Alder Rum", entstanden aus seiner Liebe zur Hansestadt und dem karibischen Getränk, bringt diese beiden Leidenschaften zusammen. Schon vor vier Jahren hatten die beiden Freunde die Idee für dieses ambitionierte Vorhaben, das sie jetzt in die Realität umsetzen.

Hakim blickt auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück. Bereits vor seinem Engagement bei "Rote Rosen" war der Schauspieler ein bekanntes Gesicht in Serien wie Verbotene Liebe und "Marienhof". Auch abseits der Kamera zeigte er sich offen für Neues, als er 2009 an der Reality-Show Dschungelcamp teilnahm. Für ihn markiert der Ausstieg nun den Beginn eines spannenden neuen Lebensabschnitts voller persönlicher Projekte. Trotz seines Abschieds lassen sich Fans trösten: Der Schauspieler hält sich Merkur.de zufolge die Möglichkeit für Gastauftritte in der Serie offen – ein Wiedersehen mit Ben Berger ist also nicht ausgeschlossen.

NDR Tina (Katja Frenzel) und Ben (Hakim-Michael Meziani), "Rote Rosen" Folge 4178

Getty Images Hakim Meziani, Schauspieler

