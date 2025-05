"Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" machen XXL-Sommerpause

Harte Zeiten brechen demnächst für Fans von Sturm der Liebe und Rote Rosen an. Die beliebten Dailysoaps der ARD verabschieden sich laut dem Onlinemagazin DWDL ab Ende Juni in eine ungewöhnlich lange Sommerpause. Am 27. Juni 2025 flimmern jeweils die vorerst letzten Folgen vom Fürstenhof und aus Lüneburg über die Bildschirme. Erst ab dem 1. September werden Serienjunkies mit neuen Folgen beliefert.

Stattdessen setzt die ARD in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 17 Uhr künftig auf Wiederholungen von TV-Filmen wie "Ein Drilling kommt selten alleine" und "Das Glück kommt unverhofft". Auch neue Quizformate oder frische Serien wird es in der Sommerpause laut DWDL nicht geben. Ab Juli dominiert zudem die Tour de France das Programm – ein echter Tapetenwechsel für Drama-Liebhaber, die sich sonst auf romantische Geschichten und Intrigen gefreut hätten.

Für viele Fans gehören "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" längst zum Nachmittagsritual dazu. In Fankreisen sorgen die jährlichen Pausen deshalb oftmals für Wehmut – einige nutzen die Zeit sogar, um alte Folgen nachzuholen oder in den sozialen Medien über die spannendsten Plots zu diskutieren.

Anzeige Anzeige

ARD / Thorsten Jander "Rote-Rosen"-Cast, u.a. Mehmet Daloglu, Sebastian Deyle, Diana Staehly und Jan Stapelfeldt

Anzeige Anzeige

ARD Vivien Wulf bei "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

Anzeige