"Rote Rosen"-Star Brigitte (92) bricht doch nicht Weltrekord

Brigitte Antonius (92), bekannt aus der Telenovela Rote Rosen, wird trotz ihres stolzen Alters von 92 Jahren nicht ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Die Lüneburger Produktionsfirma hatte prüfen lassen, ob die Darstellerin der Johanna Jansen als älteste aktive Serienschauspielerin einen Eintrag erhalten könnte. Doch die Experten lehnten ab: Eine solche Kategorie sei schwer überprüfbar. Brigitte nahm die Entscheidung gelassen: "Ist eh wurscht. Ich bin mir sicher, dass es niemanden gibt, der älter als 92 ist und noch einen festen Vertrag für eine Serie hat", so die gebürtige Österreicherin gegenüber LZ.

Viel mehr Bedeutung misst Brigitte der Fortsetzung ihrer Arbeit bei. Während einer Produktionspause spürt sie schnell, wie sehr ihr die Bühne fehlt: "Ich habe mich gelangweilt." Die Schauspielerei ist für sie keine Arbeit, sondern ein Vergnügen. Dabei war dieser Karriereweg ursprünglich nicht geplant: Eigentlich wollte sie Medizin studieren, entschied sich aber nach einem impulsiven Vorsprechen in Wien für die Schauspielerei. Ihre Karriere begann auf Bühnen in Städten wie Wien, Berlin und München, bevor sie mit Ein-Mann-Stücken die Welt bereiste. Doch als ihre Theaterlaufbahn mit 61 Jahren durch gesundheitliche Probleme endete, fand sie eine neue Heimat im Fernsehen.

Bereits seit 18 Jahren ist Brigitte in der beliebten Serie zu sehen. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit immer wieder ihre Freude am Spiel und ihre enge Verbindung zu den Fans der Show. Mit ihrer vitalen Art – unter anderem hält sie sich mit täglichem Yoga fit – und ihrem ausgeprägten Humor begeistert sie bis heute. Von einem baldigen Ruhestand will die Schauspielerin nichts wissen: "Ich würde gerne 100 werden und gerne bis 99 arbeiten können", erklärt sie optimistisch.

Getty Images Brigitte Antonius, Schauspielerin

