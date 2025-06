Nächster "Rote Rosen"-Exit könnte vor Sommerpause anstehen

Amelie, gespielt von Lara-Isabelle Rentinck (38), verlässt überraschend die fiktive Kleinstadt Lüneburg in der beliebten ARD-Telenovela Rote Rosen, wie unter anderem Hörzu berichtet. Nach der geplatzten Verlobung mit Arthur möchte die Figur einen Neuanfang wagen und ihre Leidenschaft für Kunst ausleben. Nach anfänglichen Zweifeln und Kritik an ihren Holzskulpturen schafft es Amelie, sich mit ihrer Arbeit einen Namen zu machen. Ihr erster Erfolg: Eine Skulptur wird bei einer Auktion angeboten und erzielt knapp 5.000 Euro. Dieser Erfolg inspiriert sie schließlich dazu, Lüneburg zu verlassen und eine Meisterklasse für Holzbildhauerei in Italien zu besuchen.

Hinter den Kulissen wurde Amelies Ausstieg bereits im Dezember 2024 entschieden, dennoch dürfte ihr Abschied für viele Fans unerwartet kommen. Ganz besonders, da unklar ist, ob ihr jetziger Auftritt vor der nahenden Sommerpause ihr endgültiger Abschied ist oder ob die Schauspielerin doch noch einmal zurückkehren wird. Ihre Reise nach Italien könnte theoretisch Raum für ein überraschendes Comeback lassen. Gunter, eine weitere Figur der Serie, zeigte sich jedenfalls beeindruckt von Amelies Talent: Er erwarb ihre Skulptur, um sie öffentlich auszustellen.

Lara-Isabelle gehört schon lange zum Ensemble der von Montag bis Freitag im Ersten laufenden Serie und prägt mit ihrer Rolle das Leben in Lüneburg entscheidend mit. Die Schauspielerin hat nicht nur Amelies Höhen und Tiefen porträtiert, sondern auch gezeigt, wie wichtig es ist, mutig neue Wege einzuschlagen. Privat ließ Lara-Isabelle immer wieder durchblicken, wie viel Spaß sie an ihrer Arbeit mit dem Team von "Rote Rosen" hatte und wie schön es für sie war, die emotionale Entwicklung ihrer Figur mitzuerleben. Ob und wann die Zuschauer sie wiedersehen werden, bleibt weiterhin spekulativ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lara-Isabelle Rentinck beim Fotocall für "Rote Rosen" in Hamburg im Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images "Rote Rosen"-Star Lara-Isabelle Rentinck

Anzeige Anzeige

Instagram / laraisabellerentinck Lara-Isabelle Rentinck im April 2024

Anzeige