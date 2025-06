Katja Frenzel hat die Liebe am "Rote Rosen"-Set gefunden

Katja Frenzel, bekannt aus der ARD-Telenovela Rote Rosen, hat nicht nur beruflich ihr Glück gefunden, sondern auch in der Liebe. Seit 2016 verkörpert sie die Rolle der Tina Berger-Richter in der beliebten Serie und lernte dabei ihren Partner Patrick Caputo kennen. Während Katja vor der Kamera steht, ist Patrick als Regisseur hinter den Kulissen tätig. Über gemeinsame Fahrgemeinschaften von Berlin nach Lüneburg kamen sich die beiden näher. "Wir sind uns ganz langsam nähergekommen", verriet die Schauspielerin einst der Landeszeitung für die Lüneburger Heide.

Bereits 2019 machten Katja und Patrick ihre Liebe auf Instagram öffentlich. Seitdem gibt es immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben mit ihrem Hund Zazou. Ihre Beziehung war am Set von "Rote Rosen" nie ein Geheimnis, wie die Schauspielerin erzählte: "Gelegentlich werden Witze gemacht, zum Beispiel, wenn ich als Regisseur anderer Meinung als Katja bin, dann heißt es: Das gibt Ärger heute Abend zu Hause!"

Katja erzählte, dass das Paar ursprünglich heiraten wollte. Stattdessen entschieden sie sich jedoch, ein sanierungsbedürftiges Haus in Lüneburg zu kaufen. Die Hochzeit wurde aus finanziellen Gründen erst einmal aufgeschoben, doch an ihrer Verbindung hat dies keinen Kratzer hinterlassen. Katja beschrieb Patrick als den perfekten Partner: "Er erträgt all meine Macken. Wir sind füreinander bestimmt." Mit ebenso warmen Worten schwärmte auch Patrick von seiner Partnerin: "Sie ist ein Mensch, der für mich strahlt, an dem freue ich mich jeden Tag." Die beiden genießen ihr Leben gemeinsam – eine Liebe, die ganz ohne Telenovela-Drama auskommt.

Instagram / die_katja_frenzel_ Katja Frenzel, "Rote Rosen"-Darstellerin

Instagram / die_katja_frenzel_ Schauspielerin Katja Frenzel mit ihrem Partner Patrick Caputo

NDR Tina (Katja Frenzel) und Ben (Hakim-Michael Meziani), "Rote Rosen" Folge 4178

