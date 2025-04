Bei diesen Shows wären Sommerhaus-Sandra und Sascha am Start

Sandra Czok und Sascha, bekannt aus der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Normalos, mussten in der siebten Folge der Show ihre Koffer packen. Damit blieb ihnen der Einzug ins große Finale knapp verwehrt. Doch offenbar ist ihr Reality-TV-Weg hier noch lange nicht zu Ende. In einem Interview mit Promiflash ließen die beiden nun durchblicken, dass sie große Lust auf weitere TV-Formate hätten – und zwar sowohl als Paar als auch solo: "Big Brother, Promis unter Palmen, Kampf der Realitystars oder aber die Kirsche auf der Sahne: Der Dschungel. Wir schauen mal, wohin der Weg führt!"

"Das Interesse an anderen Formaten ist durchaus gegeben", betonte das Paar im Interview ehrlich. Sandra erzählte darüber hinaus, dass sie "Das Sommerhaus der Normalos" schon lange auf ihrem Visionboard hatte und dort noch weitere Reality-Projekte vermerkt sind, da sie und ihr Partner grundsätzlich von Reality-TV begeistert sind: "Reality-TV war wirklich eine tolle Erfahrung. Ganz anders als das, was wir zuvor gemacht haben. Keine Doku, kein Schauspiel. Einfach wir." Für das motivierte Pärchen scheint die Erfahrung in der neuen TV-Show direkt ein Sprungbrett gewesen zu sein, und jetzt sind sie und ihre Fans gespannt, wohin ihr Weg im Fernsehen sie noch führen wird.

Im Interview mit Promiflash blickte das Ehepaar völlig transparent auf die Zeit in der Sendung zurück – und gesteht, dass die Show in der Tat ihre Spuren bei den beiden hinterlassen hat. "Es war kein Spaziergang. Es waren Herausforderungen dabei, die uns bis an unsere Grenzen gebracht haben", berichtete Sandra und ergänzte, dass ganz besonders die dauerhafte Überwachung durch Kameras ungewohnt war und die Spiele für hitzige Diskussionen gesorgt haben: "Die Spiele? Der pure Wahnsinn! Wir sind beide Alphatiere – null eingespielt, null angepasst – das hat geknallt!"

RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

