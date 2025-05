Lucia und Marc gönnen Sophie und Hendrik den Sommerhaus-Sieg

Hendrik Sünder und Sophie Welack sind die glücklichen Gewinner der ersten Das Sommerhaus der Normalos-Staffel. Doch was sagen eigentlich ihre Mitstreiter zu ihrem Sieg? Promiflash kam auf der Premiere der sechsten Kampf der Realitystars-Staffel mit Marc Kleeb und Lucia Preuße ins Plaudern und hakte bei den Sommerhaus-Konkurrenten nach. Von Neid ist dabei keine Spur – ganz im Gegenteil: "Wir gönnen es denen von Herzen. Also, hätten wir nicht gedacht, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Aber wir gönnen es denen deswegen am meisten, weil keiner am Anfang gedacht hätte, dass genau die das Rennen machen."

Vor allem das Miteinander des Paares hoben Marc und Lucia positiv hervor: "Ich finde es richtig toll, wie Hendrik sie einfach gezogen hat und sie wirklich zum Kampf geschleppt hat." Darüber hinaus sind der Immobilienmakler und die Unternehmerin der Meinung, dass Sophie und Hendrik eines der authentischsten Paare in der Bocholter WG waren: "Die sind sich während der ganzen Show am meisten ihrer Linie treu geblieben – und auch nach der Show, keine Arschkriecherei. Absolut authentisch."

Neben dem Siegertitel durften sich Hendrik und Sophie außerdem über eine saftige Siegesprämie in Höhe von 25.000 Euro freuen. In einem Promiflash-Interview hat das Paar kürzlich auch verraten, was sie mit der Kohle vorhaben: "Wir möchten uns auf jeden Fall eine richtig schöne Auszeit gönnen – ein toller Urlaub steht ganz oben auf der Liste." Darüber hinaus können sie das Geld auch gut für ihre anstehende Hochzeit gebrauchen – nach den Dreharbeiten zur Show stellte Hendrik seiner Liebsten nämlich die Frage aller Fragen.

RTL Sophie Welack und Hendrik Sünder, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Instagram / sophiewelack_ Hendrik und Sophie von "Das Sommerhaus der Normalos", 2025

