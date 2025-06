Normalo-Sommerhaus-Maki will Michelle bei GNTM anmelden

Mladen Doric, alias Maki, bekannt aus der Reality-Show Das Sommerhaus der Normalos, hat große Pläne für seine Freundin Michelle Mišić. Während die beiden das Finale von Germany's Next Topmodel verfolgten, kam Maki der spontane Gedanke, Michelle (53) selbst für die kommende Staffel anzumelden. "Ich sage, du sollst zu GNTM 2026 gehen", erklärte der gelernte Buchhalter in seiner Instagram-Story begeistert. Er schien entschlossen, den Plan sofort umzusetzen und fügte hinzu: "Ich bin gerade auf der Seite von Red7 und mache deine Bewerbung." Michelle zeigte sich allerdings nicht begeistert von der Idee und äußerte Zweifel an ihren Fähigkeiten sowie Bedenken über die Herausforderungen der Show.

In der Story gab die gelernte IT-Einkäuferin zu, dass sie sich selbst nicht bereit fühle, insbesondere was die Shootings und das Posen betrifft. "Ich würde direkt weinen am ersten Tag", scherzte sie, während sie von Maki hingegen weiter ermutigt wurde. Doch ihr Freund ließ sich von ihrem Zögern nicht beirren und stellte klar, dass er nicht vorhabe, aufzugeben: "Ich werde dich dahin bringen." Ob Michelle tatsächlich an der beliebten Model-Show teilnehmen wird, bleibt abzuwarten. Denn Maki ist längst nicht der Einzige, der die kesse Blondine gerne in einer weiteren TV-Show sehen würde. Auch "Sommerhaus"-Mitstreiterin Vanessa Brahimi schmiedet große Pläne mit Michelle.

Die Beziehung der beiden Reality-Teilnehmer stand bereits in der Vergangenheit auf wackeligen Beinen. Nach Makis Verhalten im Sommerhaus waren die Nachwehen deutlich zu spüren, wie Michelle selbst in ihren Social-Media-Kanälen bestätigte. Sie betonte, dass die Geschehnisse der Show vieles in ihrer Beziehung aufgewühlt hätten. Trotz der Schwierigkeiten bemühen sich beide darum, wieder zueinanderzufinden. Die geplante GNTM-Bewerbung für Chefjurorin Heidi Klum (52) könnte nun für weitere Herausforderungen, aber vielleicht auch für neue Impulse in ihrer Partnerschaft sorgen.

Instagram / maki8.0.8 Michelle Mišić und Mladen Doric, "Das Sommerhaus der Normalos"-Stars

Instagram / misicmichelle Michelle Mišić, "Das Sommerhaus der Normalos"-Star

Courtesy of Calzedonia / Mega Heidi Klum, Model

