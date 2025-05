Sascha und Sandra Czok loben Vanessas Sommerhaus-Strategie

Sascha und Sandra Czok trafen vor Kurzem auf dem renommierten Bild-Renntag auf Vanessa Brahimi, mit der sie gemeinsam im Sommerhaus der Normalos zu sehen waren. Während Vanessa durch ihr Verhalten im Haus bei vielen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern aneckte, zeigen sich die beiden ehemaligen Kandidaten im Nachgang voll des Lobes für ihre strategische Herangehensweise. "Also bei Vanessa ist es tatsächlich so, dass wir uns natürlich Hallo sagen und eigentlich auch keine großartigen, intensiven, persönlichen Probleme haben. Hatten wir nicht im Haus und haben wir bis heute auch nicht", erklärte Sandra im Gespräch mit Promiflash. Sascha ergänzte, dass er das Spielverständnis von Vanessa und ihre Ehrlichkeit besonders zu schätzen wisse.

Im Interview gab Sandra zudem an, dass sie Vanessas Taktik im "Sommerhaus" nachvollziehen könne. Sie betonte, dass Vanessa, die durch das Format ihre Reichweite steigern konnte, von Anfang an offen kommuniziert hatte, was sie im Haus vorhabe, und ihr Verhalten daher als "ehrlicher" empfand als heimliche Strategien. "Menschlich gesehen ist das natürlich eine andere Nummer. Muss man natürlich immer wissen, über welche Leichen man geht und so, aber ja, wir sagen uns Hallo und alles ist in Ordnung zwischen uns", so Sandra weiter. Auch Sascha lobte Vanessas Einsatz im Sommerhaus und hob hervor, dass sie "das Game Sommerhaus gerockt" habe. Überdies verriet er, dass der Kontakt zu anderen Kandidaten wie Vanessas Ex Richard Sternberg weiterhin bestehe, man sich aber arrangiert habe, nachdem gewisse Beziehungen zerbrochen seien.

Abseits der Fernsehkameras scheint ein entspanntes, respektvolles Verhältnis zwischen den TV-Persönlichkeiten zu herrschen. Auch nach den Dreharbeiten ist sich die Gemeinschaft ein Stück weit erhalten geblieben – zumindest mit einzelnen Favoriten wie Richard, über dessen Persönlichkeit Sascha ein paar herzliche Worte fand. Vanessa dürfte das nun wohl anders sehen. Bereits in der Show gerieten sie oft aneinander, weshalb zahlreiche Fans schnell vermuteten, dass ihre Beziehung dem TV-Format nicht standgehalten hat. Zwischen Rivalität und Zusammenhalt: Gerade in Formaten wie dem "Sommerhaus" zeigt sich oft, wie sehr Strategie und Taktik im Vordergrund stehen. Vanessa, die sich im Haus als polarisierende, aber taktisch kluge Kandidatin hervortat, pflegt privat offenbar einen ruhigeren und kooperativeren Umgang mit ihren Mitstreitern.

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Instagram / itsnessa_ Collage: Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten

