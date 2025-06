Leben zurückbekommen: Sandra Czok gibt Update zu Lipödem-OPs

Sandra Czok, die ehemalige Kandidatin von Das Sommerhaus der Normalos, gibt ihren Fans ein Update zu ihrer Lipödem-Behandlung. Auf Instagram teilte sie ein emotionales Video, das sie zunächst mit Verbänden im Krankenhaus zeigt, bevor die Bilder in unbeschwerte Szenen am Strand übergehen. Offenbar wurde Sandra endlich die Last genommen und sie fühlt sich besser. "Zum ersten Mal seit Jahren habe ich das Gefühl, wirklich leicht zu sein – nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Keine ständigen Schmerzen beim Gehen, keine schweren, geschwollenen Beine nach ein paar Stunden. Es fühlt sich an, als hätte ich ein Stück Leben zurückbekommen", berichtet sie glücklich.

In einer ausführlichen Fragerunde auf Instagram beantwortete Sandra viele Fragen zu ihrer Behandlung. So ließ sie auch ihre Unterarme operieren, obwohl sie anfangs unsicher war, ob dies notwendig sei. Der Unterschied nach der OP sei jedoch sichtbar und spürbar. Auch zum Schmerzempfinden gab sie ein Update. "Das ist total individuell. Meine Unterarme spüre ich aktuell gar nicht mehr. Bei den Oberarmen ist es jedoch eine ganz andere Nummer – da merke ich’s noch deutlich", erklärt die Influencerin.

Momentan befindet sich Sandra im Heilungsprozess. "Ich merke deutliche Unterschiede zwischen den operierten und nicht operierten Zonen und freue mich schon auf die dritte Operation, denn wenn ich eins weiß, dann, dass ich den nächsten Sommer komplett frei erleben werde", verrät sie abschließend. Nach der Sommerhaus-Ausstrahlung hatte sie sich den beiden Operationen unterzogen – die nächste soll bald folgen. In der Show habe sie einfach gemerkt, "wie wenig Lebensqualität" sie durch ihr Lipödem hatte, berichtete sie Promiflash im April dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra_czok Sandra Czok im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra_czok Sandra Czok, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Die "Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten Sandra und Sascha

Anzeige

Wie spannend findet ihr Sandras Updates zu ihrem Heilungsprozess? Sehr spannend! So ein Einblick ist inspirierend und macht anderen vielleicht Mut. Ich halte mich nicht so gern mit medizinischen Themen auf. Ergebnis anzeigen