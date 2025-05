Michelle empfand nach Sommerhaus eine "Abneigung" gegen Maki

Michelle Mišić und Mladen Doric alias Maki, bekannt aus ihrer Zeit als Reality-TV-Paar im Sommerhaus der Normalos, durchleben aktuell eine schwierige Phase in ihrer Beziehung. Nachdem sie gemeinsam an der bekannten TV-Show teilgenommen hatten, zogen beide Bilanz über die Auswirkungen auf ihre Partnerschaft. Im Interview mit Promiflash bei der Premiere von Kampf der Realitystars Staffel sechs gestand Michelle, dass sie zunächst glaubte, das Sommerhaus hätte sie noch enger zusammengeschweißt. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen: "Ich habe so ein Abneigungsgefühl entwickelt, weil mich das so aufgeregt hat, das zu sehen."

Michelle räumte ein, dass sie zwar nie konkret an eine Trennung gedacht habe, sich aber vor den Gefühlen von Wut, Stress und Verzweiflung erschreckt habe: "Das hat mir Angst gemacht." Mladen spürte diese Distanz sehr deutlich und bekannte: "Dieses Gefühl hatte ich in fünf Jahren Beziehung noch nie." Er erklärte, dass diese Krise dazu geführt habe, dass sie sich aktuell wieder wie in einer neuen Kennenlernphase fühlen. Beide sprachen davon, sich langsam wieder annähern zu wollen, nachdem offene Gespräche für Klärung gesorgt hatten. "Man liegt so im Bett und denkt sich: Was kann ich jetzt als Nächstes machen?", beschrieb Mladen die Situation.

Auch in einer Instagram-Fragerunde vor einigen Tagen hatte Michelle schon offen zugegeben, dass bei ihr und dem Realitystar noch lange nicht alles wieder in Ordnung sei. "Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass alles super ist", machte die Influencerin deutlich. Offen erklärte sie ihren Followern damals, dass die Ereignisse im Sommerhaus Spuren in ihrer Beziehung hinterlassen hätten. Gleichzeitig zeigte Michelle sich aber kämpferisch. "Wir reden sehr viel darüber, um das wieder hinzukriegen", so die TV-Bekanntheit.

Anzeige Anzeige

RTL Maki und Michelle beim "Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

Instagram / maki8.0.8 Michelle Mišić und Mladen Doric, "Das Sommerhaus der Normalos"-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige