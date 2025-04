Oliver Pocher scherzt bei "Let's Dance" über Ex Amira Aly

Oliver Pocher (47) hat am Freitagabend bei der beliebten Tanzshow Let's Dance mal wieder für Aufsehen gesorgt – obwohl er selbst gar nicht mit auf dem Parkett stand. Der Comedian besuchte die Sendung, um den Tanz von Christine Neubauer (62) zu sehen, die seinen Paso Doble aus der Staffel von 2019 nachstellte. Dabei konnte sich Oliver wieder einmal einen Seitenhieb auf seine Ex-Frau Amira Aly (32) nicht verkneifen. "Damals hat Amira mich noch geschminkt, heute ist sie in einer unglücklichen Beziehung", scherzte er gegenüber Bild.

Hinter den Kulissen zeigte sich Oliver gewohnt locker und tauschte Umarmungen mit alten Weggefährten wie Joachim Llambi (60), Victoria Swarovski (31) und Daniel Hartwich (46) aus. Seine eigene "Let’s Dance"-Zeit ist ihm vermutlich vor allem in Erinnerung geblieben, weil nicht nur seine Tanzkünste Schlagzeilen machten, sondern auch die Beziehung zu Amira öffentlich wurde. Sie begleitete ihn damals als Maskenbildnerin. Kurz darauf verkündeten sie Amiras erste Schwangerschaft. Seitdem hat sich viel verändert: Das Paar trennte sich 2023.

Mittlerweile ist Amira wieder glücklich vergeben: Sie ist in einer Beziehung mit "taff"-Moderator Christian Düren (34). Während Olli sich auch in der Vergangenheit schon die ein oder andere Stichelei über die Liebe der beiden nicht verkneifen konnte, scheinen sich die Turteltauben eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Auch eine zweite Hochzeit könne Amira sich in Zukunft vorstellen, wie sie kürzlich gegenüber Bunte verriet: "Grundsätzlich schließe ich das nicht aus, ich bin ja erst 32."

Panama Pictures / ActionPress Amira Aly, Moderatorin

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

