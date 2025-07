Wegen Oliver-Pocher-Schelle: Rapper Fat Comedy muss in Haft

Oliver Pocher (47) wurde von Rapper Fat Comedy mit einer Ohrfeige überrascht – mitten auf einer Veranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle im Jahr 2022. Nun hat das juristische Nachspiel des Vorfalls eine neue Wendung genommen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat für Giuseppe Sumrain, wie der Social-Media-Star mit bürgerlichem Namen heißt, eine zwölftägige Ordnungshaft beschlossen. Der Grund dafür liegt laut Bunte nicht nur in der ursprünglichen Tat, sondern vor allem in der wiederholten Veröffentlichung des entsprechenden Videos, obwohl ihm dies gerichtlich untersagt worden war.

Neben einer Geldentschädigung und Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 50.000 Euro wurde Fat Comedy bereits zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch der junge Comedian ignorierte mehrfach verhängte Unterlassungsverfügungen und postete weiterhin Ausschnitte der Ohrfeige auf Instagram und Co., um sein mediales Profil zu stärken. Das Gericht beschrieb sein Verhalten als fortlaufende Demütigung Olivers und betonte, dass übliche Strafen wie Ordnungsgelder keinen Effekt bei dem Wiederholungstäter gezeigt hätten. Ollis Anwältin sprach von einer klaren "Signalwirkung" der gerichtlichen Entscheidung für Menschen, die Opfer von Straftaten werden.

Die Auseinandersetzung zwischen Oliver und Fat Comedy hatte bereits 2022 hohe Wellen geschlagen. Medienberichten zufolge soll der Musiker versucht haben, sich teils als zahlungsunfähig darzustellen – ein weiterer Punkt, der ihn nun hinter Gitter gebracht hat. Inmitten all der Negativschlagzeilen gab es Ende vergangenen Jahres aber auch eine freudige Neuigkeit von dem Rapper: Er hat geheiratet. Mit Details hielt sich Fat Comedy jedoch zurück.

Instagram / fat.comedy Oliver Pocher und Fat Comedy im März 2024

https://www.tiktok.com/@oliverpocher/video/7504988206161513750?lang=de-DE Oliver Pocher im Mai 2025

TikTok / fitcomedy1 Giuseppe Sumrain, Influencer