Das sind die Film- und TV-Highlights zu den Osterfeiertagen

Familienzeit zu den Osterfeiertagen mal anders: Mit einer Auswahl an Filmen, in denen Hasen die Hauptrolle spielen, können Groß und Klein in die Welt der Langohren eintauchen. Klassiker wie "Peter Hase" und "Peter Hase 2" erzählen die liebevolle Geschichte eines kleinen Gauners auf der Suche nach seiner Familie und sind auf Netflix und MagentaTV verfügbar. Eine Zeichentrick-Variante findet sich auch auf Amazon Prime Video. Der Film "Hop: Osterhase oder Superstar?" beleuchtet humorvoll, was passiert, wenn ein rebellischer Mümmelmann lieber Schlagzeuger anstatt Osterhase werden möchte. Der Film ist bei MagentaTV oder Amazon Prime Video zum leihen oder kaufen verfügbar. Für Abenteuer in einer tierischen Großstadt sorgt Polizistin Judy Hopps im Animationsfilm "Zoomania", der bei Disney+ zu finden ist, wie Kino.de berichtet.

Wer es lieber etwas ausgefallener mag, findet ebenfalls reichlich Auswahl: So begeistert "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" auf Disney+ mit einer kreativen Mischung aus Animation und Krimi. Für die etwas kleineren Hasenfans gibt es Filme wie "Felix – Ein Hase auf Weltreise", dessen berühmte Briefabenteuer auf den Kinderbüchern von Annette Langen beruhen. Der Film ist leider bei keinem der Streaminganbieter verfügbar, aber kann auf Blu-ray erworben werden. Dramatisch und zeitlos bleibt der 1978 erschienene Klassiker "Unten am Fluss" (im Original "Watership Down"), der die gefährliche Reise einer Kaninchenfamilie zu einem neuen Zuhause zeigt. Dieser kann bei Amazon Prime Video gekauft werden. Doch nicht alle Filme mit Hasen richten sich an die ganze Familie: Thriller wie der psychologisch verschachtelte "Donnie Darko" legen den Fokus auf einen Mann im Hasenkostüm, der eine düstere und groteske Geschichte ins Rollen bringt. Der Titel ist auch über Amazon Prime Video zum Kauf oder zur Leihe verfügbar.

Ebenfalls für Erwachsene ist die Komödie "Hank and Mike", die mit schwarzem Humor aufwartet und auch über Amazon Prime Video bezahlt geschaut werden kann. Neben den Hasen-Filmen kommt zudem allerlei Osterunterhaltung im TV: So gibt es bei RTL wieder die "3-Millionen-Euro-Woche" von Günther Jauchs (68) "Wer wird Millionär?". Ob auf der Suche nach Eiern, Schmunzeln, Spannung oder Sentimentalität – Ostern hält für jeden etwas bereit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Mayer auf der Bühne des Disney+ Showcase in Anaheim im August 2019

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch beim "Wer wird Millionär?"-Oster-Special 2023

Anzeige Anzeige