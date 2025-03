"Wer wird Millionär?": 3-Millionen-Gewinn zu Ostern geplant

Günther Jauch (68) sorgt für Quizfieber an Ostern: Zum ersten Mal wird die beliebte "3-Millionen-Euro-Woche" von Wer wird Millionär? auch während der Feiertage stattfinden. Ab dem 20. April 2025 strahlt RTL die Spezialausgaben der Kult-Show fünf Abende in Folge zur Primetime aus, das Finale bildet am 24. April den Höhepunkt. Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, unglaubliche drei Millionen Euro zu gewinnen – vorausgesetzt, sie sind bereit, einen Großteil ihres bisherigen Gewinns aufs Spiel zu setzen. Günther Jauch lädt damit erneut zu einer Woche voller Nervenkitzel und spannender Gewinnchancen ein.

Die "3-Millionen-Euro-Woche" gehört seit 2022 fest ins Programm des Senders und wurde bereits zu Jahresbeginn laut Quotenmeter mit großen Zuschauererfolgen ausgestrahlt. Kandidaten qualifizieren sich hierbei in den Vorrunden durch den regulären Spielablauf, bevor sie im großen Finale vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Wer das Angebot annimmt und bereit ist, trotz hohen Einsatzes weiterzuspielen, hat die Chance, die Gewinnsumme zu verdreifachen. Der Kölner Sender plant zudem, die Episoden bereits ab dem 14. April auf der Streamingplattform RTL+ bereitzustellen. Laut RTL war die positive Resonanz auf die bisherigen Spezialwochen ausschlaggebend für die zusätzliche Oster-Edition.

Günther Jauch, der als einer der beliebtesten TV-Moderatoren Deutschlands gilt, prägt die Show seit ihrer Premiere im Jahr 1999 und begeistert mit seiner wissbegierigen Art sowohl Kandidaten als auch Zuschauer. Viele Fans schätzen seine humorvollen Kommentare und die lockere Art, mit der er die Spannung aufrechterhält. Die "3-Millionen-Euro-Woche" bietet dabei eine dynamische Abwechslung zum regulären Format. Das zeigt, wie erfolgreich die Sendung auch nach mehr als zwei Jahrzehnten noch ist – und wie sehr Jauch weiterhin im Herzen der Zuschauer verankert bleibt.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Christian Nagel und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

